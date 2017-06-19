Шестеро арабов из Иерусалима подозреваются в поджогах еврейских домов в Старом городе

В воскресенье, 18 июня, была разрешена к публикации информация о том, что полиция Иерусалима задержала шестерых арабских жителей Старого города столицы, подозреваемых в попытке поджога домов евреев в мусульманском квартале.

Согласно опубликованной информации, задержаниям предшествовало длительное расследование, в ходе которого были собраны улики в отношении подозреваемых.

Полиция подозревает, что преступления совершались на националистической почве, и целью злоумышленников было удаление еврейских семей из мусульманского квартала.