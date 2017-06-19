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"Байт Иегуди" потребовал от Рона Хульдаи окрасить мэрию Тель-Авива в цвета эмблемы МАГАВ

время публикации: 18 июня 2017 г., 20:49 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 20:49 блог версия для печати фото
"Байт Иегуди" потребовал от Рона Хульдаи окрасить мэрию Тель-Авива в цвета эмблемы МАГАВ

Члены партии "Байт Иегуди" обратились к Рону Хульдаи, мэру Тель-Авива, с просьбой подсветить здание мэрии в цвета эмблемы пограничной полиции Израиля, чтобы отдать дань памяти Адас Малке, погибшей в результате теракта в Иерусалиме.

"В субботу вечером, когда израильские семьи ужинали у себя дома, в Иерусалиме, возле Шхемских ворот произошел теракт, в результате которого погибла прапорщик пограничной службы Адас Малка. Адас погибла, храбро сражаясь с террористом", - написали они в письме, адресованном мэру.

Авторы письма напомнили: когда теракты происходили в других странах мира, здание муниципалитета Тель-Авива в знак солидарности окрашивалось в цвета национального флага государства, подвергшегося атаке. И они попросила мэра в память об Адас Малка высветить на здании мэрии эмблему пограничной полиции.

В интервью сайту 0404.co.il заместитель министра обороны Эли Бен Дахан поддержал просьбу членов партии "Байт Иегуди".

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