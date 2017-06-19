Минпрос рекомендовал школам вмешаться в организацию частных вечеринок выпускников

Впервые минпрос рекомендовал школьной администрации и педагогам принять участие в организации частных вечеринок по случаю окончания школы, которые готовят сами выпускники и их родители.

В пояснении к инструкции отмечается, что в 2002 году гендиректор министерства просвещения рекомендовал не совмещать официальный вечер, посвященный окончанию школы, и, так называемый "выпускной бал", который готовился самими учащимися и их родителями. Таким образом, школьники сами выбирали место для проведения своей вечеринки, собирали деньги на ее проведение, заботились об угощении и программе вечера.

Однако в этом году специалисты минпроса пришли к выводу, что педагоги не должны оставаться в стороне от подготовки и частных вечеринок. Согласно новой инструкции, представители педколлектива должны встретиться со школьниками и родителями, отвечающими за подготовку бала с тем, чтобы обсудить с ними, как и где он будет проходить. Это необходимо для того, чтобы помочь учащимся выбрать подходящее место для вечеринки.

Педагогам рекомендуется также вмешаться в процесс сбора денег на "выпускной", чтобы не допустить ситуации, когда отдельные учащиеся вынуждены отказываться от участия в вечере из-за дороговизны.

Также педагоги должны провести беседу с выпускниками о культуре проведения вечеринок, вреде алкоголя, наркотиков и курения.