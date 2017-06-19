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В Израиле

Отложено на неделю принятие решения по просьбе Ольмерта о досрочном освобождении

время публикации: 18 июня 2017 г., 17:39 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 17:39 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт

В воскресенье, 18 июня, на комиссии по условно-досрочному освобождению рассматривалась просьба бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта сократить на треть срок тюремного заключения. Члены комиссии отложили принятие решения на неделю.

Пресс-служба ШАБАК сообщила, что комиссия вновь соберется 29 июня.

Просьба об УДО была подана 24 августа, и она касалась дела Holyland, по которому он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную Ольмертом на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок не "погашается", а прибавляется к сроку по делу Holyland.

Как сообщалось ранее, генпрокуратура возражает против условно-досрочного освобождения Ольмерта.

Комиссия соберется для обсуждения этого вопроса на фоне проверки новых подозрений в отношении Ольмерта. В минувший четверг полиция произвела обыск в здании издательства "Едиот сфарим". Обыск проводился в связи с началом расследования подозрений, согласно которым отбывающий тюремный срок экс-премьер незаконно хранил в камере секретную документацию, касающуюся безопасности государства.

Предполагается, что это документы, которые было запрещено выносить из канцелярии премьер-министра, использовались Ольмертом для написания книги, над которой он работал в тюрьме.

Как сообщалось ранее, прокуратура просила отложить рассмотрение просьбы экс-премьера об условно-досрочном освобождении, однако Управление по охране тюрем (ШАБАС) отклонило эту просьбу.

27 марта пресс-служба канцелярии президента Реувена Ривлина опубликовала сообщение о том, что глава государства отклонил просьбу бывшего премьер-министра об амнистии.

В сообщении канцелярии главы государства говорится, что доводы, приведенные в просьбе об амнистии, рассматривались судом перед тем, как было принято решение о наказании бывшего премьер-министра. В просьбе об амнистии, подававшейся в канцелярию Ривлина, речь шла об "утрате Ольмертом всякого статуса в обществе", а также о "многочисленных заслугах Эхуда Ольмерта в области безопасности государства".

В окружении Ривлина отметили, что в обращении не было какой-либо новой информации, которая давала бы основания для немедленного освобождения Ольмерта.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2017 г.
Комиссия ШАБАСа рассмотрит просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2017 г.
Новое дело Ольмерта: полиция произвела обыск в издательстве "Едиот сфарим"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
Президент Ривлин отклонил просьбу экс-премьера Эхуда Ольмерта об амнистии







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