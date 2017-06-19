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В Израиле

Полиция рекомендовала судить мужчину, из машины которого "выпала" его подруга

время публикации: 18 июня 2017 г., 19:18 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 19:18 блог версия для печати фото
Полиция рекомендовала судить мужчину, из машины которого "выпала" его подруга

Полиция сообщила об окончании расследования дела о гибели 19-летней девушки, тело которой в начале мая было обнаружено на перекрестке Эяль в Самарии.

Спустя несколько часов после обнаружения тела по подозрению в причастности к гибели девушки был задержан ее бойфренд, Хаим Танами. Во время следствия он утверждал, что во время поездки он поссорился с подругой, и она на полной скорости выпрыгнула из машины. Однако, как сообщала полиция ранее, в версии мужчины были обнаружены расхождения и неточности.

По окончании расследования полиция передала все собранные материалы в прокуратуру, рекомендовав судить Хаима Танами по обвинению в халатности, которая привела к гибели человека.

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