"Застреленные палестинцы" в сообщениях BBC и российских СМИ о теракте в Иерусалиме

В воскресенье, 18 июня, во многих израильских газетах обсуждается, как в зарубежных СМИ освещались трагические события в Иерусалиме, где в минувшую пятницу трое вооруженных террористов совершили нападение, в результате которого была убита 23-летняя пограничница Адас Малка и еще несколько израильтян получили ранения. Нападавшие были застрелены.

Особое внимание уделяется заголовку сообщения в твиттере британской телерадиовещательной корпорации BBC "Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem" ("Трое палестинцев убиты после смертельной атаки с применением холодного оружия в Иерусалиме"). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал от руководства BBC убрать или изменить этот заголовок. Его поддержали многие политики и общественные деятели в Израиле и за рубежом, в частности Дональд Трамп-младший, сын президента США.

Вскоре сообщение с заголовком, искажающим описание реальных событий, было удалено из твиттера BBC, а на сайте BBC был размещен заголовок "Israeli policewoman stabbed to death in Jerusalem" ("Израильская женщина-полицейская убита холодным оружием в Иерусалиме").

Однако заголовки многих других СМИ по-прежнему представляют события в Иерусалиме в искаженном виде. Например, заголовок на сайте катарского телеканала "Аль-Джазира" выглядит так: "Palestinians shot dead after Jerusalem Old City attacks" ("Палестинцы застрелены после нападения в Старом городе Иерусалима"). Об убийстве сотрудницы погранслужбы сказано лишь в подзаголовке.

Похожие заголовки использовали многие арабские и иранские СМИ, в том числе на английском языке.

Отметим, что российское государственное агентство РИА Новости для сообщения, опубликованного через несколько часов после событий в Иерусалиме, когда уже были известны все подробности, выбрало заголовок "Израильские полицейские застрелили в Иерусалиме трех палестинцев". Эта публикация вызвала гневную реакцию многих пользователей социальных сетей, но не комментировалась израильскими властями. И 18 июня, примерно через полтора часа после нашей публикации, заголовок был исправлен, теперь он звучит так: "Израильские полицейские застрелили трех напавших на них палестинцев".

Еще одно государственное российское издание, "Российская газета", в ночь на 17 июня на своем сайте опубликовало сообщение под заголовком "Трое палестинцев застрелены при нападении на патруль полиции в Иерусалиме". О гибели девушки-полицейской сказано в тексте статьи, но заголовок создает искаженное представление о происшедшем.