18 июня 2017 г.
последняя новость: 16:19
Новый способ восстановления сердца
Ворон довел до истерики кота
Предсмертное письмо Баталова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:54 Еще один армейский внедорожник перевернулся возле Хеврона
15:33 Раскрыто дело об исчезновении 19-летней женщины: ее родственники обвиняются в убийстве
14:58 Опубликовано имя мужчины, подозреваемого в убийстве Майи Горен
14:47 Шестеро арабов из Иерусалима подозреваются в поджогах еврейских домов в Старом городе
14:16 Законопроект Беннета о Иерусалиме: оппозиция критикует, Нетаниягу молчит
11:59 Беспорядки на Храмовой горе, задержаны двое арабов
11:13 Кабинет вторично обсудит план строительства тысяч единиц жилья в Калькилии
10:39 ДТП в районе Кирьят Оно, погибла женщина
10:22 Объявлено время похорон военнослужащего, погибшего на границе с Газой
09:47 На севере Израиля обстреляно кафе
В Израиле

"Застреленные палестинцы" в сообщениях BBC и российских СМИ о теракте в Иерусалиме

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Проверки около Шхемских ворот в Иерусалиме. 17 июня 2017 года
На месте происшествия. Около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. 16 июня 2017 года
На месте происшествия. Около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. 16 июня 2017 года

В воскресенье, 18 июня, во многих израильских газетах обсуждается, как в зарубежных СМИ освещались трагические события в Иерусалиме, где в минувшую пятницу трое вооруженных террористов совершили нападение, в результате которого была убита 23-летняя пограничница Адас Малка и еще несколько израильтян получили ранения. Нападавшие были застрелены.

Особое внимание уделяется заголовку сообщения в твиттере британской телерадиовещательной корпорации BBC "Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem" ("Трое палестинцев убиты после смертельной атаки с применением холодного оружия в Иерусалиме"). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу потребовал от руководства BBC убрать или изменить этот заголовок. Его поддержали многие политики и общественные деятели в Израиле и за рубежом, в частности Дональд Трамп-младший, сын президента США.

Вскоре сообщение с заголовком, искажающим описание реальных событий, было удалено из твиттера BBC, а на сайте BBC был размещен заголовок "Israeli policewoman stabbed to death in Jerusalem" ("Израильская женщина-полицейская убита холодным оружием в Иерусалиме").

Однако заголовки многих других СМИ по-прежнему представляют события в Иерусалиме в искаженном виде. Например, заголовок на сайте катарского телеканала "Аль-Джазира" выглядит так: "Palestinians shot dead after Jerusalem Old City attacks" ("Палестинцы застрелены после нападения в Старом городе Иерусалима"). Об убийстве сотрудницы погранслужбы сказано лишь в подзаголовке.

Похожие заголовки использовали многие арабские и иранские СМИ, в том числе на английском языке.

Отметим, что российское государственное агентство РИА Новости для сообщения, опубликованного через несколько часов после событий в Иерусалиме, когда уже были известны все подробности, выбрало заголовок "Израильские полицейские застрелили в Иерусалиме трех палестинцев". Эта публикация вызвала гневную реакцию многих пользователей социальных сетей, но не комментировалась израильскими властями. И 18 июня, примерно через полтора часа после нашей публикации, заголовок был исправлен, теперь он звучит так: "Израильские полицейские застрелили трех напавших на них палестинцев".

Еще одно государственное российское издание, "Российская газета", в ночь на 17 июня на своем сайте опубликовало сообщение под заголовком "Трое палестинцев застрелены при нападении на патруль полиции в Иерусалиме". О гибели девушки-полицейской сказано в тексте статьи, но заголовок создает искаженное представление о происшедшем.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2017 г.
Состоялись похороны пограничницы Адас Малки, убитой террористом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
Нетаниягу поручил службам безопасности сделать район у Шхемских ворот "стерильной зоной"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
"Исламское государство" заявило об ответственности за теракт в Иерусалиме, ХАМАС опровергает
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июня 2017 г.
Двойной теракт в Старом городе Иерусалима. Погибла сотрудница МАГАВ







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 18 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017