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В Израиле

Трое израильтян получили травмы в результате падения с высоты

время публикации: 18 июня 2017 г., 18:08 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 19:04 блог версия для печати фото
Трое израильтян получили травмы в результате падения с высоты

Во второй половине дня воскресенья, 18 июня, в различных районах Израиля произошли несчастные случаи, в результате которых пострадали двое взрослых и один ребенок.

В Бейт-Джане при невыясненных обстоятельствах 5-летний ребенок упал с высоты около трех метров и получил черепно-мозговую травму. Мальчик доставлен в больницу в Нагарии в состоянии средней тяжести.

В Явнеэле 50-летний рабочий сорвался с высоты и получил легкие травмы. Он доставлен в больницу "Пурия".

В Кирьят-Хаиме 20-летний рабочий получил тяжелые травмы в результате падения с четвертого этажа. С черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу "Рамбам". Мужчина погружен в состояние искусственной комы.

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