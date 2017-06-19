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В Израиле

Законопроект Беннета о Иерусалиме: оппозиция критикует, Нетаниягу молчит

время публикации: 18 июня 2017 г., 14:16 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 14:30 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет

Глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог подверг резкой критике законопроект министра просвещения и главы партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннета, согласно которому решение о разделе Иерусалима может быть принято не менее чем 80 депутатами Кнессета.

25 июня этот законопроект должен быть вынесен на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству. "Беннет своими руками разрушает шансы на мир и уничтожает мирный процесс, - заявил глава оппозиции. - Того, кто в такой непростой момент выдвигает подобную беспочвенную инициативу, не интересует Иерусалим. Все, что его занимает – это стремление разрушить любой шанс на мирный процесс и на обеспечение будущего Израиля, как еврейского и демократического государства".

"На практике именно Нетаниягу делит Иерусалим, а мы объединим его в рамках политического урегулирования", - добавил Герцог.

В ответ Нафтали Беннет заявил: "Единственный способ добиться стабильного мира – это сразу дать понять, что Иерусалима не является темой для переговоров".

Отметим, что законопроект Нафтали Беннета является почти точной копией законопроекта, который был выдвинут в Кнессете 17 созыва депутатом "Ликуда" Гидеоном Сааром. Тогда под законопроектом поставили свои подписи Биньямин Нетаниягу, Гилад Эрдан, Исраэль Кац, Юлий Эдельштейн, Моше Кахлон, Юваль Штайниц. В настоящий момент премьер-министр не высказывается по поводу предложенного Беннетом законопроекта. В ответ на обращение NEWSru.co.il Гидеон Саар отказался комментировать эту инициативу министра просвещения.

Законопроект Нафтали Беннета позволяет ему приобрести популярность среди избирателей партии "Байт Иегуди", которые немало критикуют лидера религиозных сионистов, занимающего пост министра в правительстве, которое ограничивает строительство в поселениях. Если премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет решение заморозить законопроект на фоне попыток возобновить переговоры с ПНА, Беннет также получит политическую выгоду, обвинив премьер-министра в неготовности поддержать инициативу, гарантирующую неделимость Иерусалима.

Напомним, что в 2014 году Кнессет утвердил законопроект, согласно которому отказ от любой части суверенной территории Израиля должен быть утвержден общенациональным референдумом. Таким образом, законопроект Беннета предлагает наделить Кнессет полномочиями отменять решения референдума.

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