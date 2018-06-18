Биньямин Нетаниягу посетил Амман, где встретился с королем Иордании

Вечером 18 июня пресс-служба главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу вернулся из Аммана, где провел встречу с королем Иордании Абдаллой II.

Лидеры двух стран обсудили региональные проблемы, а также вопросы, связанные с урегулированием палестино-израильского конфликта. Кроме того, на встрече была поднята тема экономического сотрудничества между Израилем и Иорданией.

Биньямин Нетаниягу заверил монарха Хашимитского королевства, что Израиль продолжит соблюдать статус-кво в Иерусалиме и на Храмовой горе.

Иорданское информационное агентство "Петра" написало о визите израильского премьер-министра в Амман также только после того, как Биньямин Нетаниягу покинул Иорданию.

По данным агентства, во время беседы с Биньямином Нетаниягу король Абдалла II говорил о необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с арабской инициативой, предполагающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Монарх подчеркнул, что только таким образом удастся достичь мира и стабильности в регионе.

Кроме того, на этой встрече обсуждалось строительство канала, соединяющего Красное и Мертвое моря, а также возможность снятия ограничений на торговлю между Палестинской автономией и Иорданией.

По данным иорданского агентства, на встрече с Биньямином Нетаниягу также присутствовали министр иностранных дел Иордании, директор разведывательного управления, советники монарха по экономическим вопросам.

Позднее израильские источники сообщили, что в поездке в Иорданию Биньямина Нетаниягу сопровождал глава израильской разведки "Мосад" Йоси Коэн. Посол Израиля в Аммане на переговоры приглашен не был.





