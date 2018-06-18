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В Израиле

По территории Израиля из сектора Газы были выпущены три ракеты

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 06:22 блог версия для печати фото
По территории Израиля из сектора Газы были выпущены три ракеты

С 4:40 до 5:40 в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, несколько раз срабатывали сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетно-минометных обстрелах.

По сведениям ЦАХАЛа, две ракеты, выпущенные из Газы, упали на израильской территории. Еще одна, по всей видимости, взорвалась на территории сектора.

Источники в Газе сообщают, что в ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в секторе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает: в ответ на обстрел, а также в ответ на запуски "огненных змеев" и баллонов со взрывчатыми веществами, в Газе были атакованы девять целей. Удары наносились по базам боевиков ХАМАСа и по оружейной мастерской на севере сектора.

Напомним, 29-30 мая южные районы страны подверглись интенсивным обстрелам из сектора Газы; четверо израильтян были ранены. После этого наступили несколько дней "затишья". 2-3 июня боевики из Газы вновь обстреливали израильскую территорию минометными снарядами и ракетами. ЦАХАЛ наносил ответные удары по десяткам целей в Газе, однако о пострадавших в секторе не сообщалось.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Июнь. 6 обстрелов, 9 ракет, 4 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет. (По состоянию на 18 июня)

Май. Десятки обстрелов, около 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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