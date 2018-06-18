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В Израиле

Бывший депутат Кнессета и экс-министр обвиняется в шпионаже в пользу Ирана

время публикации: 16:27 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Гонен Сегев в суде, 2006 год
Ицхак Рабин и Гонен Сегев, 1994 год
Бывший депутат Кнессета и экс-министр арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
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В понедельник, 18 июня, была разрешена к публикации информация о том, что месяц назад бывший министр энергетики Гонен Сегев был арестован по подозрению в шпионаже против государства Израиль и сотрудничестве с врагом в военное время.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что расследование в отношении Гонена Сегева было закончено 15 июня, в этот же день прокуратура Иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение против экс-министра, уже имеющего судимость за торговлю наркотиками. На этот раз он обвиняется в шпионаже в пользу Ирана, а также в сотрудничестве с врагом. Обвинительное заключение было одобрено юридическим советником правительства и государственной прокуратурой.

Гонен Сегев несколько последних лет проживал в Нигерии. В мае он приехал в Экваториальную Гвинею, однако ему было отказано во въезде в эту страну из-за имеющейся у него судимости. В это же время полиция Израиля обратилась к властям Гвинеи с просьбой о выдаче Сегева, просьба была выполнена. Экс-министр был задержан сотрудниками полиции и агентами Общей службы безопасности у трапа самолета в Тель-Авиве.

По данным полиции и ШАБАКа, бывший израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии, в 2012 году. С момента налаживания контакта Сегев дважды посещал Иран, где встречался со своим куратором.

В материалах расследования говорится, что Сегев также выезжал на встречи с представителями иранской разведки в другие страны. Он посещал частные квартиры и отели, используемые иранской разведкой для конспиративных встреч. Кроме того, израильский агент был обеспечен зашифрованным каналом связи для общения со своим куратором.

По данным следствия, экс-министр энергетики Израиля передал Тегерану данные об энергетической инфраструктуре Израиля, информацию о стратегических и засекреченных объектах, о военных базах и строениях. Кроме того, он передавал сведения об израильских политиках, высокопоставленных лицах в органах безопасности и в правительственных учреждениях.

В ШАБАКе отмечают, что Сегев помогал иранской разведке выйти на израильских граждан, занимающих стратегически важные посты. При этом, бывший министр уверял израильтян, что он знакомит их со своими деловыми партнерами и зарубежными бизнесменами.

По просьбе ШАБАКа и полиции, суд запретил публикацию дополнительной информации по этому делу.

62-летний Гонен Сегев, уроженец Кирьят-Моцкина и врач по специальности, был депутатом Кнессета с 1992 по 1996 год. Первоначально он стал законодателем от партии "Цомет", затем вышел из нее и образовал отдельную фракцию вместе с еще двумя депутатами, после чего присоединился к правительству Ицхака Рабина в обмен на поддержку премьера при голосовании по соглашению "Осло-2". В 1995 году был назначен на пост министра энергетики и инфраструктур.

В апреле 2004 года бывший парламентарий был задержан при попытке ввоза в Израиль 32 тысяч таблеток синтетического наркотика "экстази". Предъявив на границе поддельный дипломатический паспорт, он отказался проходить таможенный контроль. В феврале 2005 года он был признан виновным в попытке ввоза в страну опасных наркотиков, хранении наркотиков и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Однако уже в июне 2007 года он был досрочно освобожден из тюрьмы за примерное поведение.

В 2005 году министерство здравоохранения аннулировало его лицензию на занятие врачебной деятельностью.



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