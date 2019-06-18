Из-за новой информации дело об изнасиловании девочки отправлено на доследование

Вечером 18 июня пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, касающееся расследования дела об изнасиловании 7-летней израильской девочки. Редакция NEWSru.co.il приводит сообщение пресс-службы полностью.

"По итогам проведенного полицией расследования военная прокуратура передала два дня назад в военный суд в Офере обвинительное заключение против жителя Палестинской автономии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Чтобы проверить подозрения касательно дополнительных участников преступления, а также в свете появления новой информации, полученной после публикации информации о деле, было решено поручить центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии провести доследование.

Решение было принято после совещания по поводу данного дела, проведенного сегодня вечером начальником следственного управления полиции Израиля генерал-майором Гади Сисо с участием главного военного прокурора генерал-майора Шарона Афека. Также к совещанию был привлечен государственный прокурор Шай Ницан и ряд других высокопоставленных сотрудников государственной прокуратуры".

Вечером 18 июня 12-й канал израильского телевидения сообщил, что у полиции имеются подозрения, что главный фигурант дела причастен еще к одному изнасилованию, и поэтому было принято решение продолжить расследование.

Отметим, что, несмотря на судебный запрет на публикацию материалов этого дела, в СМИ появляются подробности расследования. Редакция "Маарив-онлайн", в частности, рассказывает о том, как была подана жалоба в полицию и как девочка опознала насильника.

По информации "Маарив-онлайн", жалоба была подана в полицию через неделю после происшествия, так как только тогда девочка решилась рассказать о пережитом родителям. Пострадавшая рассказала в полиции том, что произошло, описала дом, в который ее привел насильник, но не смогла описать ни его, ни его предполагаемых сообщников. Через несколько дней, придя в школу, она встретила предполагаемого насильника и указала на него одному из педагогов, который связался с полицией.

"Маарив" пишет, что в материалах дела нет данных судебно-медицинской экспертизы, нет ни образца ДНК, ни отпечатков пальцев, так как с момента преступления до подачи жалобы в полицию прошло несколько дней.

Кроме того, 12-й канал передал, что мать вместе с дочерью были у врача. Поскольку возникло подозрение, что ребенок действительно пострадал, им порекомендовали поехать в больницу и пройти осмотр, но они отказались.

Газета "Гаарец" рассказывает со ссылкой на свои источники в следственным органах, что недалеко от места, где предположительно была изнасилована девочка, были найдены ее трусики. Однако следователи не отправили их на экспертизу, хотя, возможно, на них мог быть найден биологический материал насильника.

Обвиняемый в изнасиловании ребенка житель арабской деревни Дейр-Каддис Махмуд Назами Катусэ отрицает свою вину. Его адвокат Дарвиш Нашаф, пишет Walla News, защищая своего клиента, называет это дело "Делом Дрейфуса". Он выражает надежду, что в ближайшее время правда выяснится, и на месте подозреваемых окажутся работники военной прокуратуры.

По информации сайта "Мако", Гади Сисо обсудил со следственной группой материалы дела, а также отдал распоряжение проверить информацию о том, что во время изнасилования ребенка присутствовали двое мужчин. При этом "Мако" пишет, что следственные органы не сомневаются в том, что девочка говорит правду.

Государственная радиостанция "Кан Бет" отмечает несколько "нестыковок" в обвинительном заключении. В частности, радиостанция сообщила, что в первом варианте обвинительного заключения говорилось, что девочка была изнасилована в квартире, в которой проживает обвиняемый в деревне Дейр-Каддис. Однако житель поселения, в котором проживают родители девочки, сообщил полиции, что в день, в который якобы произошло изнасилование, подозреваемый делал ремонт у него дома. Спустя неделю в суд была передана исправленная версия обвинительного заключения, в которой говорилось, что изнасилование произошло в квартире, где производился ремонт.

Кроме того, в обвинительном заключении не указывается точное время, когда произошло преступление, а лишь обозначен период - с февраля по апрель.

Радиостанция "Кан Бет" также передала, что Махмуд Назами Катусэ прошел проверку на детекторе лжи, которая показала, что он говорит правду.

В среду, 19 июня, в военном суде в Офере состоится рассмотрение просьбы полиции о продлении срока задержания Махмуда Назами Катусэ.