ЦАХАЛ предотвратил восстановление туннеля террора возле КПП "Керем Шалом"

В ночь на воскресенье, 18 марта, ЦАХАЛ пресек попытку террористической организации ХАМАС восстановить туннель террора в районе КПП "Керем Шалом", сообщает армейская пресс-служба.

Согласно опубликованной информации, попытка восстановления туннеля была обнаружена на ранней стадии и пресечена.

На этом этапе деятельность по восстановлению туннеля не представляла угрозы безопасности жителям населенных пунктов, граничащих с сектором Газы, подчеркивают военные.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила также, что целью ночного удара ВВС по сектору Газы были подземные инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС. Предполагается, что речь идет об еще одном туннеле, который начали прокладывать террористы.

Военные отмечают: "Армия действовала и продолжает действовать с целью обеспечить безопасность граждан страны. Наша деятельность не направлена на эскалацию напряженности но мы готовы к самым различным сценариям развития событий".

"Попытка восстановления туннеля доказывает, что ХАМАС не готов смириться с провалом его "туннельного проекта" и продолжает тратить средства, которые, как воздух, необходимы жителям сектора", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Министр обороны Авигдор Либерман также прокомментировал операцию на границе с Газой. "Опираясь на точные разведданные и на современную технологию, Израиль уничтожает туннель за туннелем, проложенные ХАМАСом. Те, кто планируют нанести по нам подземный удар, наталкиваются на железную стену. ХАМАС инвестировал миллиарды в "туннельный" проект, а сейчас эти деньги тонут в песке. Я рекомендую ХАМАСу вкладывать деньги в благосостояние жителей Газы, так как до окончания этого года проект туннелей будет полностью уничтожен", – заявил Либерман.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также прокомментировал события в Газе. "Сегодня ЦАХАЛ уничтожил ещё два террористических туннеля. Мы последовательно осуществляем свою политику: решительно действовать против любых попыток нанести нам ущерб и планомерно разрушать инфраструктуру террористических туннелей. Мы будем продолжать осуществлять эту политику. Международное сообщество должно признать, что деньги на помощь Газе похоронены под землёй", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

В свою очередь пресс-секретарь ХАМАСа Фаузи Бархум заявил: "Если израильский враг считает, что эскалация сокрушит волю палестинского народа и, таким образом, (враг) достигнет своих целей, он обманывает себя".

Как сообщалось ранее, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на 18 марта нанесли удар по цели в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает, что израильские боевые самолеты выпустили 13 ракет по учебным базам "Бригад Изаддина аль-Касама", расположенным в районах Салах ад-Дин (около бывшего еврейского поселения Нецарим, к югу от города Газа), Тунис (восточнее квартала Зейтун, на южной окраине города Газа) и к востоку от Газы. Во время этой атаки в небе были замечены израильские разведывательные беспилотные самолеты. В сообщении ПИЦ сказано, что боевики вели огонь по израильским самолетам. Но откуда стреляли и из какого оружия, неясно. Сообщается также, что в результате авиаударов пострадали жилые дома, однако о пострадавших сведений не поступало. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что в результате авианалета причинен значительный ущерб.

Как отмечает армейская пресс-служба, действия ВВС стали реакцией на инцидент, происшедший накануне (17 марта), когда возле забора безопасности на границе с сектором Газы сработало самодельное взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. В результате взрыва никто не пострадал.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пункт ХАМАСа. По данным палестинских СМИ, в результате обстрела был легко ранен один человек.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, поскольку именно эта организация контролирует Газу с июня 2007 года.





