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В Израиле

Исследование: число проституток в Израиле продолжает расти

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Исследование: число проституток в Израиле продолжает расти
Исследование: число проституток в Израиле продолжает расти
Исследование: число проституток в Израиле продолжает расти

На минувшей неделе в ходе ежегодной конференции по положению женщин, проводившейся Институтом еврейских исследований имени Шехтера в Иерусалиме, был представлен доклад, в котором рассказывалось о сексуальной эксплуатации в Израиле.

Согласно этому докладу, как пишет газета The Jerusalem Post, в настоящее время в проституцию в Израиле вовлечены около 14 тысяч человек, 95% из них – женщины. Особо отмечается, что примерно 3000 среди них – несовершеннолетние.

Исследователи пришли к выводу, что возраст первого опыта проституции у некоторых – 13 лет. Вновь, как и в предыдущих исследованиях, отмечается, что многие проститутки пережили сексуальное насилие в детстве.

В докладе сказано, что только у 20% проституток в конечном итоге получается самостоятельно прекратить заниматься торговлей своим телом.

Если данные, приведенные в докладе верны, то за последние два-три года число проституток в Израиле выросло на 14%.

Ранее редакция NEWSru.co.il публиковала данные "Национального исследования о проституции в Израиле" 2016 года, согласно которому на тот период проституцией в Израиле занимались около 12 тысяч человек (95% – женщины, 11% – несовершеннолетние). По данным этого исследования, 43% проституток родились в Израиле, 52% составляют бывшие уроженки стран бывшего СССР. Причем 86% проституток – еврейки, 97% – гражданки Израиля. У 62% проституток есть дети. У 81% из них – дети до 18 лет. 25% проституток обслуживают более семи клиентов в день. 66% женщин заявляют, что пришли к проституции из-за тяжелой финансовой ситуации. 7% – из-за наркотиков. Свыше 80% проституток заявляют, что испытывают издевательства (физические или вербальные) со стороны клиентов. 76% людей, занимающихся проституцией, говорят, что хотели бы заниматься другой работой.

Напомним, что 31 декабря 2018 года во втором и третьем чтении Кнессетом был утвержден законопроект о запрете на приобретение услуг проституток. Это был один из последних законов, принятых Кнессетом 20-го созыва. Законопроект был подан министром юстиции Айелет Шакед.

Закон вступит в силу в июле 2020 года. Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, будет считаться уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составит 2.000 шекелей за первое нарушение и 4.000 за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75.300 шекелей. Кроме того, полицейские смогут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

Проводившийся нашей редакцией в 2017 году опрос показал, что большинство наших читателей выступают за легализацию проституции в Израиле и не поддерживают инициативу о наказании клиентов проституток. Причем такое отношение к проблеме проституции остается неизменным в течение многих лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2018 г.
Утвержден закон о запрете на пользование услугами проституток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2018 г.
"Письмо пятидесяти": работницы секс-индустрии против идеи штрафовать их клиентов
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 3 мая 2018 г.
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