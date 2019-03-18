Безопасность, борьба с террором и готовность к войне. Опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, посвященный теме безопасности граждан, методов борьбы с террором и готовности израильской армии к войне. Данный опрос не связан напрямую с предстоящими выборами в Кнессет, хотя некоторые вопросы имеют косвенное отношение к выборам.

Решение о проведении опроса было принято после ракетного обстрела Тель-Авива, на фоне продолжающегося "огненного террора" из Газы и нападений террористов в Иудее, Самарии и Биньямине, а также в Иерусалиме и других городах Израиля.

В ходе опроса мы рассчитываем выяснить, в какой степени русскоязычные израильтяне чувствуют себя в безопасности в зависимости от места пребывания, чувствуют ли они себя защищенными от ракетных обстрелов. Мы также предложим нашим читателям дать оценку работе служб безопасности и ответить на вопрос "Что необходимо сделать для обуздания террора?"

Особое внимание в ходе опроса будет уделено недавнему ракетному обстрелу Тель-Авива из сектора Газы.

Результаты этого опроса будут сравниваться с результатами других опросов, которые проводила наша редакция в прошлом.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Безопасность, борьба с террором и готовность к войне. Принять участие в опросе

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