Госархив опубликовал протоколы заседаний правительства периода Шестидневной войны

К 50-летию Шестидневной войны государственный архив опубликовал протоколы заседаний правительства Израиля за период, предшествовавший началу военных действий, за время войны и за период сразу после ее окончания.

Публикация этих протоколов стала главной новостью всех ведущих израильских СМИ.

Протоколы свидетельствуют о колебаниях министров по поводу необходимости нанесения превентивного удара в свете ухудшения обстановки на сирийской границе и перекрытия Египтом Тиранского пролива, по поводу необходимости освобождения Иерусалима, по поводу будущего захваченных в ходе войны территорий и проживающих на них арабов.

Портал NRG обращает основное внимание на предвоенный и военный период, газета "Гаарец" и портал Ynet – на послевоенные обсуждения вопроса "что делать с Иудеей и Самарией и c живущими там арабами?"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДАННЫЕ

(краткое описание)

Еще за полтора месяца до начала войны, после воздушного боя на границе с Сирией министр просвещения Залман Эран говорит о возможных приготовлениях к большой войне со стороны Египта и Сирии.

В мае 1967 года, когда Египет вводит войска на Синайский полуостров, премьер-министр Леви Эшколь склоняется к тому, что речь идет о провокации с целью демонстрации солидарности с Сирией, а не о подготовке к военным действиям. При этом Эшколь ссылается на оценку командования ЦАХАЛа.

В то же время принимается решение о мобилизации, "чтобы не оказаться застигнутыми врасплох".

За две недели до начала войны, 21 мая, начгенштаба ЦАХАЛа Ицхак Рабин заявляет правительству, что "если эти войска должны будут атаковать нас сегодня, они не представляют угрозы".

Министр иностранных дел Аба Эвен на том же заседании говорит, что египтяне пытаются заверить США, что не намерены атаковать Израиль.

Однако министры не склонны верить в миролюбивые планы Каира и начинают подготовку экономики и тыла к работе в период военных действий. По итогам заседания решено, что проникновение египетских самолетов в воздушное пространство Израиля станет "casus belli" (формальным поводом для объявления войны).

Два дня спустя, после перекрытия Египтом Тиранского пролива, премьер-министр Эшколь заявляет, что если Израиль не отреагирует на действия Египта, существование государства окажется под угрозой.

26 мая Рабин предлагает министрам план превентивного удара по египетским аэродромам и вторжения на Синай, однако предупреждает, что север страны длительное время останется беззащитным перед сирийскими артобстрелами, а бои на Синае будут тяжелыми.

На последующих заседаниях военные, включая Рабина, командующего ВВС Эзера Вайцмана и генералов Мати Пеледа и Ариэля Шарона, оказывают на министров давление, настаивая на необходимости нанесения превентивного удара.

4 июня правительство большинством голосов принимает решение о нанесении превентивного удара на южном фронте. Глава военной разведки Аарон Ярив говорит министрам, что в Египте считают столкновение с Израилем неизбежным. Даян говорит, что в случае, если превентивного удара не последует, Израилю придется воевать в Негеве, в Иерусалиме, в Тель-Авиве: "Я затрудняюсь сказать, как мы сможем устоять. У наших возможностей победить арабов все-таки есть границы. Ударить первыми – наш единственный шанс".

6 июня впервые обсуждается возможность захвата Старого города Иерусалима, однако в итоге министры ограничиваются предложением захватить окружающие его высоты. На немедленном вторжении настаивает Игаль Алон, опасающийся, что задержка приведет к международному давлению. Он также добавляет, что был бы рад, если бы арабы бежали из Старого города.

Министр Залман Эран выступает против аннексии Старого города из опасений настроить против Израиля христиан и мусульман. Он также считает нецелесообразной оккупацию Газы и Иудеи с Самарией, поскольку Израилю придется заботиться о живущих там арабах.

Моше Даян говорит, что захват Старого города – не проблема с военной точки зрения, однако для этого требуется политическая воля и готовность противостоять международному давлению.

Министр по делам религий Зерах Верхафтих предлагает остудить горячие головы и определить границы, до которых имеет смысл идти.

8 июня правительство получает арабский отказ от предложения о прекращении огня. Жители кибуцев севера страны требуют полной оккупации Голанских высот с целью прекращения обстрелов. Правительство не стало принимать решения по данному поводу, однако 9 июня министр обороны Моше Даян самостоятельно дал приказ о начале военных действий с целью захвата высот.

10 июня правительство рассматривает возможность бомбардировки Дамаска в ответ на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов в районе озера Кинерет.

14 июня правительство начинает обсуждение вопроса Иерусалима. Моше Даян настаивает на аннексии. Глава МВД Хаим Моше Шапира предлагает выселить арабов из Старого города, поскольку они живут в домах евреев, выгнанных в 1948 году. Даян предлагает переселить их в Бейт-Лехем и Рамаллу.

15 июня начинается серия заседаний, посвященных судьбе Иудеи и Самарии. Леви Эшколь предупреждает министров, что определяться надо быстрее, поскольку вскоре мир "начнет задавать вопросы".

Моше Даян предлагает оказать поддержку местным старейшинам в Иудее и Самарии, чтобы они объявили о добровольном присоединении к Израилю. При этом он выступал против возрождения еврейского присутствия в Хевроне, поскольку "не желал видеть арабов Шхема в Хайфе".

Министр финансов Пинхас Сапир и глава МИД Аба Эвен предупреждают о невозможности создания в современном мире одного государства с двумя уровнями жизни: "Мир будет на стороне движения по освобождению этих полутора миллионов, окруженных десятью миллионами". Его поддерживает и Пинхас Сапир: "Наивно считать, что мы сможем держать в Израиле арабов, не дав им прав. Если мы возьмем на себя ответственность за Иудею и Самарию, мы задохнемся".

Министр юстиции Яаков Шимшон Шапира предлагает передать Иудею и Самарию Иордании, поскольку "иначе сионистскому проекту придет конец – мы окажемся в гетто".

Менахем Бегин предлагает дать арабам Иудеи и Самарии временный статус на 7 лет, тем временем занявшись повышением уровня рождаемости и темпов репатриации.

Вопрос сектора Газы на этих заседаниях не обсуждался, поскольку Леви Эшколь заявил, что эта территория останется израильской.

Министр торговли Зеэв Шерф предлагает обратиться к арабским и другим странам с просьбой принять беженцев с захваченных Израилем территорий. В частности, Шерф предлагает обратиться к Бразилии: "Они католики, но принимают десятки тысяч японцев-синтоистов. Почему бы им не принять арабов?"

Игаль Алон предлагает отправить кого можно в Канаду, Австралию и другие страны, а часть поселить на Синайском полуострове.

Эшколь заявляет: "Если бы это зависело от нас, мы бы всех выслали в Бразилию". Однако в итоге он предлагает продвигать идею обмена населением. Министр юстиции выступает против: "Невозможно выселить родившихся здесь арабов в Ирак".





