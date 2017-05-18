18 мая 2017 г.
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В Израиле

Около Шхема убит палестинский араб, бросавший камни в автомобили

время публикации: 13:45 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати фото
КПП "Хавара"
Около Шхема убит палестинский араб, бросавший камни в автомобили
Около Шхема убит палестинский араб, бросавший камни в автомобили

В четверг, 18 мая, около КПП "Хавара", к югу от Шхема, был открыт огонь по палестинским арабам, бросавшим камни в автомобили.

Один человек был убит, еще один получил ранения средней степени тяжести.

По предварительным данным, стрелял израильтянин, в автомобиль которого попали камни. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что проводится расследование, по результатам которого будут сделаны выводы об обстоятельствах этого инцидента. По словам израильтянина, который причастен к инциденту, он стрелял в воздух.

Палестинское агентство Maan сообщает, что был убит 23-летний Мутаз Хусейн Хилаль Бани Шамса из деревни Бейта. В том же сообщении сказано, что был ранен журналист Маджди Эштайя, которого доставили в больницу в Рафидии.

В сообщении Maan говорится, что еврейский поселенец стрелял в участников "мирного марша", выражавших солидарность с голодающими заключенными израильских тюрем. По данным СМИ, в акции принимали участие около 200 человек.

О том, что участники акции бросали камни в автомобили, в публикации Maan нет ни слова.

После инцидента со стрельбой беспорядки вспыхнули с новой силой. Военным и пограничникам пришлось применять спецсредства для разгона толпы.

Сообщается также о столкновениях израильских военных и палестинских арабов около Калькилии.

Напомним, что 17 мая около деревни Сильуад водитель автомобиля с израильскими номерами, двигавшегося по шоссе 60, открыл стрельбу из пистолета по группе палестинских арабов, закидывавших камнями проезжавшие машины. Один из камнеметателей получил ранения средней степени тяжести. Стрелявший был задержан для допроса.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2017 г.
Стрельба в деревне Сильуад: водитель открыл огонь по камнеметателям







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Четверг, 18 мая 2017 г.
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