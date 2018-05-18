Сильные пожары в нескольких регионах Израиля в самый жаркий день в году

В пятницу, 18 мая, на фоне необычно жаркой и сухой погоды в нескольких регионах страны возникли сильные лесные и низовые пожары. Распространению пламени на возвышенностях способствует устойчивый северо-восточный ветер.

Вспыхнул пожар в районе мошавов Барекет и Гиват-Коах в Центральном округе. Проводится эвакуация жителей. В Пожарной службе передали, что в связи с быстрым распространением огня к тушению пожара привлечены шесть самолетов.

Из-за пожара задерживается прибытие и отправление рейсов в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Семь бригад пожарных привлечены для тушения пожара в иерусалимском районе Силуан. Огонь вспыхнул вблизи от заправочной станции. Командир пожарной бригады получил легкие травмы, он доставлен в больницу.

Пожар вспыхнул также возле кибуца Дан в Верхней Галилее. Три бригады пожарных пытаются ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня.

Из-за пожара в роще в районе Ярконим шоссе №5 было перекрыто в обоих направлениях от развязки а-Тиква до развязки Яркон. Шоссе №40 перекрыто в южном направлении от развязки Ярконим. В обоих направлениях перекрыто шоссе №4613.

Ранее также сообщалось о возгорании в местном совете Леавим. Из-за пожара были закрыты железнодорожные пути на участке между Кирьят-Гатом и Беэр-Шевой. После ликвидации возгорания движение поездов было восстановлено.

До сих пор не удалось полностью потушить пожар в районе Нахаль а-Бсор в Южном округе, который вспыхнул 17 мая. Огнем уничтожено около пяти тысяч дунамов.

18 мая установилась самая жаркая погода за все прошедшие дни 2018 года. Во многих регионах температура воздуха будет достигать 40 градусов по Цельсию и выше. По меньшей мере, в течение ближайшей недели более жарких дней не ожидается. В субботу-воскресенье жара спадет, но температура будет всё ещё выше среднесезонной, сухо, шарав. В понедельник вновь температура повысится. Будет очень жарко во вторник (хотя и не так жарко, как сегодня). Затем жара спадет, температура опустится до среднесезонной.





