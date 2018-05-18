Шарав в Израиле: сегодня самый жаркий день года

В пятницу, 18 мая, согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в стране будет необычно жаркая погода. Во многих регионах температура воздуха будет достигать 40 градусов по Цельсию и выше. Солнечно и сухо. Пустынный ветер (шарав).

Жарче всего будет в южной части Иорданской долины, в долине Мертвого моря, в пустынях Арава и Негев – здесь температура будет достигать 42 градусов и более. Столбик термометра поднимется выше 40 градусов и в районе Кинерета.

На остальной территории, включая Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу, температура днем будет от 35 до 40 градусов.

Сильный северо-восточный ветер будет дуть в горах на севере. Вечером усилится северо-восточный ветер на побережье Средиземного моря. Температура воды в Средиземном море – 23 градуса, высота волн – 40-130 см.

18 мая установится самая жаркая погода за все прошедшие дни 2018 года. По меньшей мере, в течение ближайшей недели более жарких дней не ожидается. В субботу-воскресенье жара спадет, но температура будет всё ещё выше среднесезонной, сухо, шарав. В понедельник вновь температура повысится. Будет очень жарко во вторник (хотя и не так жарко, как сегодня). Затем жара спадет, температура опустится до среднесезонной.

Погода в течение ближайшей недели идеальна для купания и пляжного отдыха. Судя по данным сайта meduzot.co.il, медуз около восточного побережья Средиземного моря сейчас почти нет. Однако следует избегать длительного пребывания на солнце, особенно 18 и 22 мая.

Медики рекомендуют сегодня воздержаться от прогулок и физической нагрузки (прежде всего, пожилым и больным людям), на пляжах обязательно использовать защитные кремы для кожи. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.