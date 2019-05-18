В комплексе EXPO в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве начался финал конкурса "Евровидение-2019".

В финале конкурса примут участие представители 26 государств. Израиль получил автоматическое право на участие в финале как победитель прошлогоднего конкурса и страна-организатор "Евровидения-2019".

17 мая был определен порядок выступления финалистов.

1. Мальта. 2. Албания. 3. Чехия. 4. Германия. 5. Россия. 6. Дания. 7. Сан-Марино. 8. Северная Македония. 9. Швеция. 10. Словения. 11. Кипр. 12. Нидерланды. 13. Греция. 14. Израиль. 15. Норвегия. 16. Великобритания. 17. Исландия. 18. Эстония. 19. Беларусь. 20. Азербайджан. 21. Франция. 22. Италия. 23. Сербия. 24. Швейцария. 25. Австралия. 26. Испания.

Финал открылся выступлениями нескольких израильских исполнителей, одерживавших в прошлом победы на конкурсах "Евровидения". Перед зрителями выступит также знаменитая американская певица Мадонна.

После завершения выступлений, начнется голосование, по итогам которого будет определен победитель. Страна-победитель будет названа примерно в 1:30 ночи.

Впервые в истории трансляция финала адаптирована для слабослышащих людей и людей с особыми потребностями. Они могут наблюдать за финалом через канал YouTube корпорации "Кан".

Помимо зрителей, которые присутствуют в зале, тысячи людей собрались в парке Чарльз Клор, где также могут наблюдать за финалом.

Уже в 15:30 полиция сообщила, что парковки, прилегающие к парку, заполнены до отказа. На шоссе Тель-Авива ожидаются огромные пробки. Доступ в парк был открыт на протяжение всей недели, начиная с 17:00. По оценкам представителей муниципалитета, "деревню "Евровидения"" посетили более полумиллиона человек.

Мероприятия "Евровидения" проходят под усиленной охраной. Тысячи полицейских, охранников, сотрудников служб безопасности и добровольцев будут обеспечивать порядок во время финала, а также после его завершения до тех пор, пока участники и зарубежные зрители не покинут Израиль.

Незадолго до открытия финала, возле "Ганей Тааруха" состоялась демонстрация, участники которой протестовали против того, что называли коррупцией и нарушениями демократии со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Участники демонстрации несли плакаты, на которых было написано "Crime minister", а также "Демократии – 12 баллов, Нетаниягу – ноль баллов". О беспорядках или столкновениях участников демонстрации с полицейскими не сообщается.

За несколько часов до открытия финала конкурса "Евровидение-2019", президент государства Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовали израильского финалиста Коби Марими. "Наш дорогой Коби, большой певец с особым голосом. Мы ждем встречи с тобой, и ждем возможности услышать твое исполнение песни HOME. Мы уверены в тебе и держим за тебя кулаки", - написал Ривлин в своем микроблоге Twitter. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил певцу и пожелал ему успеха. "На тебя смотрят миллионы глаз, тебя поддерживает вся страна. Важно, чтобы ты верил в себя, Коби. Сделай максимум того, что можешь. Ты этого ждешь от себя, и мы этого ждем от тебя". Жена премьер-министра, Сара Нетаниягу, наблюдает за финалом в зале.

В прошлом Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".





