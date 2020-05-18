Нетаниягу и Ганц создают узкий форум по вопросам безопасности
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сменный глава правительства Бени Ганц намерены создать узкий форум по вопросам безопасности ("митбахон"), в который помимо них войдут министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр финансов Исраэль Кац, министр внутренних дел Арье Дери и министр юстиции Ави Нисанкорен.
Как сообщает "Едиот Ахронот", это решение принято в связи с тем, что военно-политический кабинет министров нынешнего правительства будет состоять из 17 человек, что создает высокую вероятность утечек информации.
Число министров, входящих в состав военно-политического кабинета, зависит от числа министров, входящих в правительство. В соответствии с законом, членами военно-политического кабинета должны быть премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренней безопасности и министр юстиции.
Остальные члены кабинета назначаются в зависимости от числа министров, входящих в правительство. Точный состав нынешнего кабинета еще не определен. Предположительно в состав военно-политического кабинета со стороны "Ликуда" войдут премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Исраэль Кац, министр просвещения Йоав Галант, министр внутренних дел Арье Дери, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр по делам высшего образования и министр водных ресурсов Зеэв Элькин, министр транспорта Мири Регев, министр внутренней безопасности Амир Охана и министр энергетики Юваль Штайниц.
Со стороны блока "Кахоль Лаван" в состав кабинета войдут сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр по стратегическим вопросам Орит Фаркаш-Коэн, министр юстиции Ави Нисанкорен, министр в министерстве обороны Михаэль Битон и министр экономики Амир Перец ("Авода"). Еще два министра, представляющие "Кахоль Лаван", будут названы позднее.
Министр без портфеля Цахи Анегби ("Ликуд") и министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Рафи Перец ("Байт Иегуди") будут участвовать в работе военно-политического кабинета в статусе наблюдателей.
СОСТАВ 35-ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ
"ЛИКУД"
Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
Исраэль Кац – министр финансов
Йоав Галант – министр просвещения
Юлий Эдельштейн – министр здравоохранения
Амир Охана – министр внутренней безопасности
(вступит в должность после того, как тновое правительство утвердит назначение Гилада Эрдана на пост посла в ООН). Мири Регев – министр транспорта (во вторую половину каденции станет министром иностранных дел)
Гила Гамлиэль – министр экологии
Юваль Штайниц – министр энергетики
Зеэв Элькин – министр по делам высшего образования и министр по делам водных ресурсов (во вторую половину каденции станет министром транспорта)
Офир Акунис – министр регионального сотрудничества
Эли Коэн – министр по делам разведки
Давид Амсалем – министр по связям правительства и Кнессета (включая управление госслужащих, управление госкомпаний, правительственное управление компьютеров и связи, проект "Цифровой Израиль" и государственное управление кибербезопасности)
Ципи Хотовели – министр по делам поселенчества
Цахи Анегби – министр без портфеля.
"КАХОЛЬ ЛАВАН" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу")
Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны
Габи Ашкенази – министр иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны)
Ави Нисанкорен – министр юстиции
Амир Перец – министр экономики и промышленности
Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб
Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды
Йоав Хендель – министр связи
Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты
Хили Трупер – министр культуры и спорта
Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования
Мерав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров
Асаф Замир – министр туризма
Изхар Шай – министр науки
Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры
Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции
Алон Шустер – министр сельского хозяйства
Орли Леви-Абукасис ("Гешер") – министр по делам развития и укрепления общин
Арье Дери (ШАС) – министр внутренних дел, а также развития Негева, Галилеи и периферии
Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий
Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") – министр строительства
Рафи Перец ("Байт Иегуди") – министр по делам Иерусалима и министр национальных проектов
Ярив Левин ("Ликуд") стал спикером Кнессета. Гилад Эрдан ("Ликуд") будет назначен послом Израиля в США и представителем в ООН.
Рам Шефа ("Кахоль Лаван") – глава комиссии Кнессета по образованию, Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") – глава организационной комиссии Кнессета.