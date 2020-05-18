Нетаниягу и Ганц создают узкий форум по вопросам безопасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сменный глава правительства Бени Ганц намерены создать узкий форум по вопросам безопасности ("митбахон"), в который помимо них войдут министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр финансов Исраэль Кац, министр внутренних дел Арье Дери и министр юстиции Ави Нисанкорен.

Как сообщает "Едиот Ахронот", это решение принято в связи с тем, что военно-политический кабинет министров нынешнего правительства будет состоять из 17 человек, что создает высокую вероятность утечек информации.

Число министров, входящих в состав военно-политического кабинета, зависит от числа министров, входящих в правительство. В соответствии с законом, членами военно-политического кабинета должны быть премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренней безопасности и министр юстиции.

Остальные члены кабинета назначаются в зависимости от числа министров, входящих в правительство. Точный состав нынешнего кабинета еще не определен. Предположительно в состав военно-политического кабинета со стороны "Ликуда" войдут премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Исраэль Кац, министр просвещения Йоав Галант, министр внутренних дел Арье Дери, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр по делам высшего образования и министр водных ресурсов Зеэв Элькин, министр транспорта Мири Регев, министр внутренней безопасности Амир Охана и министр энергетики Юваль Штайниц.

Со стороны блока "Кахоль Лаван" в состав кабинета войдут сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр по стратегическим вопросам Орит Фаркаш-Коэн, министр юстиции Ави Нисанкорен, министр в министерстве обороны Михаэль Битон и министр экономики Амир Перец ("Авода"). Еще два министра, представляющие "Кахоль Лаван", будут названы позднее.

Министр без портфеля Цахи Анегби ("Ликуд") и министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Рафи Перец ("Байт Иегуди") будут участвовать в работе военно-политического кабинета в статусе наблюдателей.

СОСТАВ 35-ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ

"ЛИКУД"

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр

Исраэль Кац – министр финансов

Йоав Галант – министр просвещения

Юлий Эдельштейн – министр здравоохранения

Амир Охана – министр внутренней безопасности

(вступит в должность после того, как тновое правительство утвердит назначение Гилада Эрдана на пост посла в ООН). Мири Регев – министр транспорта (во вторую половину каденции станет министром иностранных дел)

Гила Гамлиэль – министр экологии

Юваль Штайниц – министр энергетики

Зеэв Элькин – министр по делам высшего образования и министр по делам водных ресурсов (во вторую половину каденции станет министром транспорта)

Офир Акунис – министр регионального сотрудничества

Эли Коэн – министр по делам разведки

Давид Амсалем – министр по связям правительства и Кнессета (включая управление госслужащих, управление госкомпаний, правительственное управление компьютеров и связи, проект "Цифровой Израиль" и государственное управление кибербезопасности)

Ципи Хотовели – министр по делам поселенчества

Цахи Анегби – министр без портфеля.

"КАХОЛЬ ЛАВАН" (включая "Дерех Эрец" и "Аводу")

Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны

Габи Ашкенази – министр иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны)

Ави Нисанкорен – министр юстиции

Амир Перец – министр экономики и промышленности

Ицик Шмули – министр труда, социального обеспечения и социальных служб

Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды

Йоав Хендель – министр связи

Михаэль Битон – министр в министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты

Хили Трупер – министр культуры и спорта

Цви Хаузер – глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Орит Фаркаш-Коэн – министр стратегического планирования

Мерав Коэн – министр социального равноправия и по делам пенсионеров

Асаф Замир – министр туризма

Изхар Шай – министр науки

Омер Янкелевич – министр по делам диаспоры

Пнина Тамано-Шата – министр по делам алии и интеграции

Алон Шустер – министр сельского хозяйства



Орли Леви-Абукасис ("Гешер") – министр по делам развития и укрепления общин

Арье Дери (ШАС) – министр внутренних дел, а также развития Негева, Галилеи и периферии

Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий

Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") – министр строительства

Рафи Перец ("Байт Иегуди") – министр по делам Иерусалима и министр национальных проектов

Ярив Левин ("Ликуд") стал спикером Кнессета. Гилад Эрдан ("Ликуд") будет назначен послом Израиля в США и представителем в ООН.

Рам Шефа ("Кахоль Лаван") – глава комиссии Кнессета по образованию, Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") – глава организационной комиссии Кнессета.