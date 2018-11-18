Решающий день коалиции: Нетаниягу отменил встречу с главами партий

В воскресенье, 18 ноября, определится судьба правительственной коалиции. В 18:30 премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с министром финансов Моше Кахлоном. В ходе этой встречи выяснится, возможно ли продолжение работы правительства или будут объявлены досрочные выборы.

На фоне политического кризиса премьер-министр отменил еженедельное заседание министров от "Ликуда", а также встречу глав коалиционных партий.

В окружении главы правительства заявили накануне, что нет никакой необходимости в досрочных выборах. "Коалиционные фракции должны проявить ответственность и не спешить с развалом коалиции, которая может работать еще год", – подчеркнули приближенные Нетаниягу.

В то же время в политической системе убеждены, что сохранение коалиции невозможно, и досрочные выборы – свершившийся факт. "Сейчас речь идет только о том, кто будет определять дату выборов и на ком будет ответственность за окончательный развал", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в коалиции.

Вечером 17 ноября Моше Кахлон заявил в интервью службе новостей каналов "Кешет" и "Решет", что, по его мнению, коалиция, опирающаяся на 61 мандат, нежизнеспособна. Он отметил, что не накладывает вето на назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны, но этот шаг не спасет коалицию. "Я не соглашусь на месяцы безответственного и бесконтрольного дрейфа коалиции", – сказал он. Кахлон добавил, что, если в ходе встречи с премьер-министром не получит гарантий, что коалицией, опирающейся на 61 мандат, можно управлять ответственно, то проголосует за законопроект о роспуске Кнессета. Этот законопроект 21 ноября будет представлен фракциями МЕРЕЦ и "Сионистский лагерь" на рассмотрение Кнессета в предварительном чтении.

Глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет также заявил, что оптимальным выходом из создавшегося положения является объявление досрочных выборов. "Либерман, уйдя в отставку, обрушил коалицию. Правительства больше нет, и уж точно – нет правого правительства", – сказал Беннет в интервью программе "Встречи с прессой". Глава "Байт Иегуди" добавил, что Нетаниягу готов предоставить ему портфель министра обороны, и поэтому дело не в ультиматуме, который выдвинула его партия, а в нежизнеспособности "коалиции 61 мандата". В ответ на это заявление Беннета в окружении Нетаниягу сообщили, что отвергают его утверждения. "Нельзя разваливать правое правительство. Беннет обязан проявить ответственность", – заявили приближенные премьер-министра.

В партии ШАС, в свою очередь, заявляют, что считают наилучшим выходом досрочные выборы. В то же время источники в ШАС сообщили, что, если Нетаниягу решит сохранить коалицию, опирающуюся на 61 мандат, партия поддержит это решение.

Политический обозреватель Амит Сегаль сообщил, что главы большинства коалиционных партий уже пришли к соглашению о дате досрочных выборов, которые состоятся 26 марта. Впрочем, не исключено, что выборы состоятся на две недели раньше, отмечает он.

На фоне коалиционного кризиса некоторые министры возражают против предложения о фронтальном секвестре, которое будет обсуждаться в ходе еженедельного заседания правительства. Сокращение бюджетов в размере 2,2 миллиардов шекелей предлагается в качестве источника финансирования повышения зарплат полицейских и сотрудников Службы охраны тюрем. Против сокращения выступают министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") и заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора").





