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Нетаниягу: "Я вступаю в должность министра обороны"

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:49 блог версия для печати фото
Нетаниягу: "Я вступаю в должность министра обороны"

Вечером в воскресенье, 18 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением. Глава правительства вкратце упомянул свое прошлое в рядах ЦАХАЛа и заявил, что ему пришлось принимать тяжелые решения в сфере безопасности. "В таких вопросах нет места политике и нет места личным счетам", - сказал Нетаниягу. "Граждане Израиля знают, что, когда я принимаю решения, делаю это, исходя исключительно из интересов Израиля", - сказал глава правительства.

Премьер-министр добавил: "Сегодня я впервые вступаю в должность министра обороны. Я вступаю в эту должность в непростой момент, когда есть немало критики в наш адрес. Я понимаю тех, кто критикует, но должен сказать: по очевидным причинам я не могу посвятить общественность в детали того, что знают военные, что знает "Мосад", что знает ШАБАК, что знаю я".

Премьер-министр заявил, что уверен в успехе борьбы с террором. "Потребуется время, и я говорю вам сразу – потребуется готовность жертвовать. Но я знаю, что нужно делать и как делать", - добавил премьер-министр.

Глава правительства заявил, что "Израиль находится в один из наиболее сложных периодов в сфере безопасности". Он добавил: "В такое время не нужны выборы. В такое время не идут на выборы, в этом нет необходимости. Это безответственность. На безопасности не делают политику".

Нетаниягу добавил, что беседовал с главами всех коалиционных партий. "Я рассчитываю на здравый смысл и чувство ответственности коалиционных партнеров, и надеюсь, что мы вместе продолжим работу на благо безопасности государства. А теперь я иду работать", - завершил свое выступление премьер-министр.

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