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NEWSru.co.il :: В Израиле18 ноября 2019 г., 08:59

"13-летняя" сотрудница полиции помогла выявить 25 педофилов

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&quot;13-летняя&quot; сотрудница полиции помогла выявить 25 педофилов &quot;13-летняя&quot; сотрудница полиции помогла выявить 25 педофилов &quot;13-летняя&quot; сотрудница полиции помогла выявить 25 педофилов

Сотрудница полиции, представлявшаяся в социальных сетях 13-летней девочкой, помогла выявить десятки мужчин-педофилов, пытавших вступить с ней в контакт с целью получения материалов сексуального характера.

По итогам специальной операции, которая проводилась в течение нескольких месяцев, полиция задержала 25 подозреваемых. 18 ноября они будут доставлены в мировой суд в Хайфе, где будет принято решение о целесообразности продления содержания их под стражей.

В качестве "подсадной утки" выступала 25-летняя сотрудница полиции, выглядящая очень молодо. По ее словам, за время проведения операции с ней с целью контактов сексуального характера общались через интернет мужчины из разных районов Израиля и разного возраста (от 20 до 70 лет) – светские и религиозные, евреи и арабы, гражданские и военнослужащие.

Рабочий кабинет "13-летней" сотрудницы правоохранительных органов был превращен в "розовую комнату" девочки-подростка, она использовала прически, макияж и маникюр, обычные для школьниц средних и старших классов.

На видеозаписи, представленной пресс-службой полиции, эта молодая женщина рассказывает, что, вступая в виртуальный контакт со взрослыми мужчинами, она сразу говорила, что ей всего 13 лет, что у нее нет никакого сексуального опыта, что она очень стесняется, и что боится, чтобы родители не узнали о том, чем она занимается. Однако большинство из тех мужчин, которые с ней контактировали, это не смущало, они продолжали общение и пытались добиться, чтобы "девочка" разделась перед камерой и совершала те или иные сексуальные действия.

Сотрудница, выявлявшая педофилов, говорит, что даже ей было морально очень сложно вести такие разговоры, хотя она была профессионально подготовлена к подобным диалогам.

В связи с очередным выявлением десятков педофилов полиция вновь обращается к родителям подростков с напоминанием о необходимости следить за тем, с кем контактируют их дети через интернет. Это можно делать с помощью специальных приложений для смартфонов и планшетов. Можно также использовать различные "родительские фильтры" для ограничения доступа детей к материалам сексуального содержания. Специалисты настоятельно рекомендуют говорить с детьми на тему опасности контактов с неизвестными, объяснять им, почему не следует указывать личную информацию в профилях (адрес, номер телефона и др.).

Полиция также напоминает, что по телефону 105 можно связаться с полицейским участком и подать жалобу, если возникнут подозрения по поводу попыток педофила приблизиться к ребенку или вступить с ним в виртуальный контакт.



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