"Мако": во время боевых действий около границы Газы разорвалась ракета "Буркан" с боеголовкой массой 300-400 кг

Израильские СМИ публикуют сведения о падении во время недавних боевых действий на территории местного совета Эшколь ракеты, которая могла нести 300-400 кг взрывчатых веществ. По версии сайта "Мако" речь идет о ракете "Буркан".

"Мако" заявляет, что речь идет о ракете дальностью всего 3-5 км, но огромной разрушительной силы. Предположительно, эта ракета была запущена боевиками "Исламского джихада".

ЦАХАЛ сообщения о падении ракеты этого типа на израильской территории не комментирует.

Ранее 12-й телеканал израильского ТВ сообщал об огромной воронке, образовавшейся в результате разрыва этой ракеты неподалеку от границы Газы – глубиной около 2 метров и 16 метров в диаметре.

По всей видимости, ракета "Буркан" ("Вулкан"), выпущенная по территории Израиля, была произведена за пределами Газы. Такие ракеты в Сирии применяла ливанская "Хизбалла".

Год назад сайт IsraelDefense.co.il писал, что ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе располагают десятками таких ракет и сумели модернизировать их, увеличив дальность до 10 км. Эти ракеты, известные как "Фалак" в Иране, "Аль-Иштар" в Ираке или "Аль-Буркан" в Ливане, очень просты в эксплуатации и дешевы (одна ракета стоит примерно 300-400 долларов). Из-за короткого времени полета и огромной разрушительной силы такие ракеты чрезвычайно опасны, так как способны разрушить бетонные укрытия. Боевики в Газе могут применять такие ракеты против гражданских и военных целей в окрестностях Газы.

Известны также баллистические ракеты "Буркан" ("Буркан-1" и "Буркан-2") дальностью до 800-850 км, с боеголовкой массой до 500 кг. Эти ракеты используют в Йемене боевики-хуситы для обстрела стратегических целей на территории Саудовской Аравии (в августе 2019 года впервые сообщалось о применении хуситами новой ракеты "Буркан-3"). Применение таких ракет для обстрелов израильской территории из сектора Газы не имеет смысла. Никакого отношения к ракетам-"тёзкам", применяемым боевиками в Сирии и Газе, они не имеют.