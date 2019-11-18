Политический кризис в Израиле: варианты и прогнозы. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Политический кризис в Израиле: варианты и прогнозы". В опросе, который проводился в течение одних суток, 17-18 ноября, приняли участие 2.594 респондентов (2.098 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство наших читателей, 75%, против идеи создания правительства меньшинства во главе с "Кахоль Лаван" при поддержке "Демократического лагеря" и части арабского списка. В той или иной степени эту идею поддерживают только 21% участников опроса.

48% участников опроса уверены, что на этой неделе договоренностей достигнуто не будет, Ганц вернет мандат на формирование коалиции президенту. 19% полагают, что вскоре Ганц объявит о создании правительства меньшинства, и Либерман поддержит его. 15% верят, что на этой неделе "Кахоль Лаван" и "Ликуд" договорятся о создании правительства национального единства. 6% полагают, что на этой неделе Либерман объявит о вхождении в коалицию с праворелигиозным блоком.

Читателям был задан вопрос: "Какой вариант выхода из политического кризиса вам кажется предпочтительным?" Большинство, 57%, выбрали ответ: правительство национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван". 20% – коалиция: "Ликуд", правые партии, ультраортодоксы, НДИ. 12% – третьи выборы за год. 5% – правительство меньшинства во главе с "Кахоль Лаван", с участием "Демлагеря" и части арабского списка (возможно, при поддержке НДИ).

Вопрос: "Какой вариант вам кажется предпочтительным, если правительство национального единства сформировать не удастся?" В этой ситуации чаще всего, в 36% случаев, звучал ответ: третьи за год выборы. 24% назвали наиболее предпочтительным вариант создания коалиции меньшинства во главе с "Ликудом", 23% – создания коалиции меньшинства во главе с "Кахоль Лаван".

41% наших читателей полагают, что в случае третьих за год выборов наибольшее число мандатов наберет блок "Кахоль Лаван". 32% верят в то, что наибольшее число мандатов по итогам третьих выборов получит "Ликуд".

В случае проведения третьих за год парламентских выборов 39% наших читателей намерены отдать свой голос партии НДИ (почти 94% голосовали за НДИ и на прошлых выборах). 31-32% наших читателей намерены голосовать за "Ликуд" (почти 86% из них голосовали за "Ликуд" и на прошлых выборах). 13-14% проголосуют за "Кахоль Лаван" (78% из них голосовали за этот блок на прошлых выборах). "А-Ямин а-Хадаш" получает поддержку 3-4% нашей аудитории. "Байт Иегуди/Ихуд Леуми" – 1%. "Демократический лагерь" – 1%. Прочие – менее 1%. 6-7% участников опроса не намерены участвовать в голосовании.

На посту премьер-министра 37% наших читателей хотят видеть Биньямина Нетаниягу. 19% хотели бы видеть на этом посту Авигдора Либермана, 11% – Бени Ганца, 10% – Гидеона Саара, 5% – Яира Лапида, 3% – Айелет Шакед, 2% – Исраэля Каца, 1% – Нира Барката, 1% – Габи Ашкенази. Результаты по ответам на этот вопрос почти не отличаются от результатов, полученных две недели назад.

В случае прямых выборов премьер-министра 48% наших читателей поддержали бы Нетаниягу, 28% – Ганца (две недели назад соотношение было 44%/29%).

ИЗБИРАТЕЛИ НДИ

Избиратели НДИ назвали наиболее предпочтительным вариант, при котором эта партия не поддержит ни одну из ведущих партий – в пользу такого варианта высказались 48% избирателей НДИ, участвовавших в опросе. 31% из них считают правильным, чтобы партия НДИ поддержала левоцентристский блок во главе с Ганцем. 21% высказались за то, чтобы НДИ поддержала праворелигиозный блок во главе с Нетаниягу.

Избирателей НДИ примерно в равной степени разочаруют варианты, при которых партия Авигдора Либермана поддержит левоцентристское правительство меньшинства при участии "Демократического лагеря" и части арабского списка (35%) или если эта партия присоединится к праворелигиозному правительству с участием "харедим" (35%). При этом вариант "НДИ не отказывается от своих требований, но это приводит к третьим выборам" назвали наиболее разочаровывающим только 29% избирателей НДИ, участвовавших в нашем опросе.

ИЗБИРАТЕЛИ "ЛИКУДА"

56% избирателей "Ликуда", участвовавших в нашем опросе, считают, что эта партия должна вести переговоры единым праворелигиозным блоком, не идя на уступки. 44% избирателей "Ликуда" считают более предпочтительным вариант, при котором эта партия идет на уступки ради формирования коалиции даже ценой раскола праворелигиозного блока.

Среди избирателей "Ликуда" 36% назвали самым разочаровывающим вариант, при котором партия во главе с Биньямином Нетаниягу отказывается от союза с праворелигиозным блоком и создает коалицию с "Кахоль Лаван". Но почти столько же, 34%, сказали, что их больше всего разочарует такой вариант: "Ликуд" сохраняет союз с праворелигиозным блоком, что приводит к третьим выборам. Для 30% из этой категории респондентов самым разочаровывающим является вариант, при котором "Ликуд" сохраняет союз с праворелигиозным блоком, в результате чего к власти приходит левоцентристское правительство меньшинства, а "Ликуд" оказывается в оппозиции.

ИЗБИРАТЕЛИ "КАХОЛЬ ЛАВАН"

62% респондентов, голосовавших за "Кахоль Лаван", выступают за вариант, при котором этот блок создает правительство меньшинства при поддержке "Демлагеря" и части арабского списка. 38% считают более предпочтительным вариант, при котором "Кахоль Лаван" идет на уступки праворелигиозному блоку ради формирования правительства национального единства.

Для избирателей "Кахоль Лаван", принявших участие в опросе, наиболее разочаровывающим является вариант, при котором "Кахоль Лаван" соглашается на создание ротационного правительства с "Ликудом", где Нетаниягу будет первым в ротации – 44%. 33% будут разочарованы в наибольшей степени вариантом, при котором "Кахоль Лаван" возглавит левоцентристское правительство меньшинства при участии "Демлагеря" и части арабского списка. 22% будут в наибольше степени разочарованы в случае, если "Кахоль Лаван" откажется идти на компромисс, что приведет к третьим выборам.





