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В Израиле

"Религиозные беспорядки": ультраортодоксы объявили День гнева

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
"Религиозные беспорядки": ультраортодоксы объявили День гнева
"Религиозные беспорядки": ультраортодоксы объявили День гнева
"Религиозные беспорядки": ультраортодоксы объявили День гнева

В среду, 18 октября, "Комитет по спасению мира Торы" движения "Пелег а-Иерушальми" призвал ультраортодоксов принять участие в четверг, 19 октября, в "Дне гнева".

С самого утра "Иерусалимское крыло" планирует проведение по всей стране массовых акций протеста. В сообщении говорится, что акции проводятся в связи с арестами религиозной молодежи за уклонение от службы в армии. В сообщении также говорится, что беспорядки будут продолжаться до тех пор, пока не исчезнет "проклятие призыва в армию", которое нависло над студентами йешив.

Акции протеста начнутся в 7:30 на перекрестке Шилат возле Модиина, в 14:00 - на въезде в Эльад, в 14:30 - на Сдерот Иегуда а-Наси в Бейт-Шемеше, также в 14:30 начнутся акции протеста в Ашдоде. В 15:30 - на пересечении улиц Сарей Исраэль и Яффо в Иерусалиме, в 16:00 - в Цфате.

Ожидается, что в Бней-Браке акции протеста будут продолжаться с полудня и до 17:00.

Поводом для акций протеста послужил арест двух религиозных молодых людей. Юноши могли получить освобождение от службы в армии на основании того, что они являются студентами йешивы. Но, выполняя указ главы религиозного движения "Пелег а-Иерушальми" раввина Шмуэля Ойербаха, они не явились на призывной пункт для оформления освобождения. Военным судом они были приговорены к 20 дням тюремного заключения за "уклонение" от службы.

17 октября во время акций протеста в Бней-Браке и Иерусалиме полиция задержала 48 участников беспорядков.



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