Отменены ограничения для жителей районов, прилегающих к сектору Газы

Рано утром в четверг, 18 октября, Управлением тылом объявило об отмене каких-либо ограничений для жителей районов, прилегающих к сектору Газы.

Образовательные учреждения в Беэр-Шеве и в окрестностях Газы будут работать в обычном режиме.

Ограничения были введены 17 октября после ракетного обстрела Беэр-Шевы и Гуш Дана, когда ЦАХАЛ наносил ответные удары по целям в секторе Газы.

Ракетный обстрел Беэр-Шевы 17 октября 2018 года. Фоторепортаж

Примерно в 2 часа ночи 18 октября завершилось чрезвычайное заседание военно-политического кабинета, посвященное обострению ситуации вокруг сектора Газы. В совещании, продолжавшемся более пяти часов, принимал участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, прервавший визит в США и вернувшийся в Израиль, а также главы других структур безопасности.

На заседании обсуждались возможные сценарии развития ситуации и дальнейшие действия ЦАХАЛа. Участвовавшие в нем министры получили указание не предавать гласности содержание обсуждения по Газе.

Ракетный обстрел из Газы 17.10.2018 и ответные действия ЦАХАЛа

В ночь на среду, 17 октября, около 03:30 в Беэр-Шеве сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". Спустя некоторое время муниципалитет Беэр-Шевы сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу.

В результате разрыва ракеты был причинен значительный материальный ущерб жилому зданию. Судя по степени разрушения здания, в него попала ракета с боеголовкой, содержавшей около 20 кг взрывчатых веществ.

Шестерым жителям города, среди которых трое детей, потребовалась помощь для выхода из шокового состояния. Пострадавшие были доставлены в больницу "Сорока".

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, примерно в то же время еще одна ракета была выпущена из сектора Газы в сторону моря. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал, что эта ракета упала в море около Бат-Яма. Армейская пресс-служба не подтверждала и не опровергала сообщение ХАМАСа. Военный обозреватель государственного радио "Кан Хадашот" Рой Шарон сообщил, что вторая ракета, выпущенная ночью из сектора Газы, упала в море "в районе Гуш Дана". Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передала, что эта ракета упала в море "около одного из крупнейших израильских приморских городов".

Рано утром в среду, 17 октября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля начали наносить удары по объектам ХАМАСа и других террористических организаций в секторе Газы. Были атакованы десятки целей, причинен значительный ущерб.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в утренние часы в секторе Газы атакованы не менее 20 объектов ХАМАСа. По сообщению армейской пресс-службы, помимо прочего был атакован туннель террора в южной части сектора. Согласно опубликованной информации, туннель вел от района Хан-Юниса на израильскую территорию и находился под наблюдением ЦАХАЛа в последние дни. ВВС атаковали не только туннель, но и вход в него, находящийся на территории сектора. Атакованы объекты для прокладывания туннелей в районе Зейтун и в Хан-Юнисе, а также морской туннель. Атаке подверглись завод по производству воздушных боеприпасов в Рафахе и в Тель-Алоха, база морских сил ХАМАС в Хан-Юнисе и лагеря боевиков в различных районах сектора.

В 8:35 в районе Хоф Ашкелон была слышна сирена "Цева адом". Вскоре после этого израильские ВВС атаковали группу боевиков на севере сектора Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что беспилотный самолет ЦАХАЛа нанес удар по группе боевиков около деревни Бедуин, к северу от Бейт-Лахии. По данным минздрава Газы, был убит 25-летний Наджи Ахмад аз-Заанин, в больницы доставлены трое пострадавших, получивших тяжелые ранения.

Руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) выступило с осуждением ракетного обстрела Беэр-Шевы и Гуш Дана, осуществленного в ночь на 17 октября, заявив, что речь идет о "безответственной попытке" нанести ущерб усилиям Египта по урегулированию (с Израилем). ХАМАС заявлял о своей непричастности к этому обстрелу.

Военизированная группировка "Бригады муджахидов" взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории в ночь на 17 октября. Боевик именно этой группировки был убит в результате воздушного удара. Боевое крыло "Бригад муджахидов", возглавляемое неким Мухаммадом Азизом, выступает с резкой критикой попыток ФАТХа и ХАМАСа вести переговоры с Израилем через египетских или иных посредников.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, боевик "Бригад муджахидов" был уничтожен при попытке осуществить новый ракетный обстрел. Еще несколько боевиков были ранены, сообщает министерство здравоохранения Газы.

На этом фоне египетские власти вели интенсивные переговоры с представителями ХАМАСа и Израиля, добиваясь прекращения огня в секторе Газы.

С раннего утра 17 октября, по приказу министра обороны Израиля Авигдора Либермана, закрыты КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы. После ракетного обстрела Беэр-Шевы прервана доставка грузов в Газу. Кроме того, зона рыболовства для жителей Газы сокращена вдвое (до 3 морских миль от побережья), сообщает пресс-служба министерства обороны.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 1 обстрел, 2 ракеты. Погибших и раненых нет (по состоянию на 17 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых. (По состоянию на 10 августа).

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





