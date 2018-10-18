Глава "Бецелем" выступил на СБ ООН с речью, вызвавший возмущение в Иерусалиме

В четверг, 18 октября, в Совете безопасности ООН прошло заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке. По приглашению Боливии, которая выполняет обязанности дежурного председателя СБ, на заседании выступил генеральный директор левой израильской организации "Бецелем" Хагай Эльад.

Хагай Эльад начал свою речь с резкой критики в адрес правительства Израиля. Он заявил, что в результате израильской оккупации сектор Газы превратился в тюрьму для его палестинского народа. Он раскритиковал практику "ночных арестов", проводимых ЦАХАЛом, а также унизительных и длительных проверок жителей Западного берега на КПП.

Он обвинил правительство Нетаниягу в разжигании вражды в отношении левых организаций и активистов. "Я не предатель. И вам не удастся заставить нас замолчать", - заявил Эльад. В конце своего выступления докладчик обратился к международному сообществу с призывом принять меры против Израиля. "Мировое сообщество должно дать понять Израилю, что оно не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как продолжается уничтожение палестинского народа".

Выступление Хагая Эльада возмутило постпреда Израиля при ООН Дани Данона. Постпред обратился к докладчику на иврите: "Господин Эльад, вы являетесь гражданином Израиля, который обслуживает интересы наших врагов. Они используют вас в борьбе с Израилем. Солдаты ЦАХАЛа защищают нас, а вы приходите сюда и клевещете. Стыдитесь!". После этого Данон перешел на английский и попросил разрешения процитировать текст из учебника для палестинских школ, в котором прославляются "шахиды". "Этот текст учит детей, что лучше убить еврея, чем сохранить место работы", - пояснил Данон.

Посол Израиля также упомянул о ситуации на границе с сектором Газы. Он заявил, что Израиль находится на грани новой войны. "ХАМАС заплатит тяжелую цену за свои атаки на Израиль. Вместо того, чтобы использовать международную помощь для школ и больниц, ХАМАС расширяет арсенал вооружений и использует бетон, предназначенный для гражданского строительства, для строительства террористических туннелей", - сказал он.

В ответ на выступление лидера "Бецелем" на СБ ООН, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "В то время, когда наши военнослужащие готовятся защищать Израиль, генеральный директор "Бецелем" выступает в ООН с полной лжи речью, призванной помочь нашим врагам".





