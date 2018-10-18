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Подруги Хен и Керен предотвратили ракетный обстрел из Газы

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Керен Монин и Хен Нафтали
Хен Нафтали
Керен Монин

Утром в четверг, 18 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала имена двух военнослужащих-наблюдателей, благодаря профессионализму которых был предотвращен ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы.

Это сержант Хен Нафтали и капрал Керен Монин.

Судя по опубликованным данным, именно они засекли группу боевиков, которые примерно в 8:35 утра 17 октября, через пять часов после ночного обстрела Беэр-Шевы и Гуш Дана, пытались осуществить очередной ракетный обстрел. После обнаружения этой группы в районе Хоф Ашкелон сработала сирена "Цева адом". Затем израильские ВВС атаковали террористов.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал, что беспилотный самолет ЦАХАЛа нанес удар по группе боевиков около деревни Бедуин, к северу от Бейт-Лахии. По данным минздрава Газы, был убит 25-летний Наджи Ахмад аз-Заанин, в больницы были доставлены трое пострадавших, получивших тяжелые ранения.

Позже стало известно, что ответственность за ракетные обстрелы израильской территории взяла на себя военизированная группировка "Бригады муджахидов". Убитый боевик принадлежал именно к этой группировке.

Боевое крыло "Бригад муджахидов", возглавляемое неким Мухаммадом Азизом, выступает с резкой критикой попыток ФАТХа и ХАМАСа вести переговоры с Израилем через египетских или иных посредников.

По оценкам специалистов по палестинским террористическим организациям, "Бригады муджахидов" выделились в самостоятельную группировку в 2006 году. Ее основал боевик, известный как Умар Абу Шариат. В составе этой группировки действуют преимущественно бывшие боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) и "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад"), а также молодые боевики набора последних лет. В статье Википедии на арабском языке, посвященной этой группировке сказано, что первоначально в ее составе было около 2000 боевиков, а к 2018 году якобы насчитывается 36 тысяч боевиков (что крайне сомнительно), которые осуществляют в том числе ракетные обстрелы территории Израиля и располагают ракетами, способными поражать цели за десятки километров от Газы. Утверждается также, что эта группировка имеет "филиалы" на Западном берегу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 октября 2018 г.
"Бригады муджахидов" взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы Израиля





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Четверг, 18 октября 2018 г.
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