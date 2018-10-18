18+
18 октября 2018 г.
последняя новость: 14:25
Если Идлиб не сдается
Америку раздирает клановая политика
История спасения евреев Дании
"Скрипаль" по-саудовски
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:47 Авария на шоссе №90, погибли три человека
11:37 Двое жителей Лода обвиняются в намерении проникнуть в Сирию для участия в войне на стороне "Исламского государства"
11:00 Неподалеку от больницы "Барзилай" обнаружен "огненный шар"
10:33 "Гаарец" прервал сотрудничество с Даном Маргалитом после публикации свидетельств женщин против него
09:41 Суд заблокировал кандидатуру Эйнат Калиш-Ротем на пост мэра Хайфы
09:00 В больнице "Вольфсон" умерла роженица
07:59 "Барканский террорист" скрывается более 10 дней: в Шуэйкэ разбросаны листовки-предупреждения
07:06 Подруги Хен и Керен предотвратили ракетный обстрел из Газы
06:10 Прогноз погоды на 18 октября: среднесезонная температура, утром местами дожди
05:48 Отменены ограничения для жителей районов, прилегающих к сектору Газы
Загрузка...
В Израиле

Авария на шоссе №90, погибли три человека

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Авария на шоссе №90, погибли три человека
Авария на шоссе №90, погибли три человека
Авария на шоссе №90, погибли три человека

В четверг, 18 октября, на шоссе №90 неподалеку от перекрестка Неот а-Кикар произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали шесть человек.

Мужчина примерно 30 лет и женщина примерно 20 лет, находившиеся в автомобиле, получили крайне тяжелые травмы. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали их смерть.

Девочка в возрасте семи месяцев получила тяжелые травмы. Медики совершали реанимационные процедуры, пытаясь спасти его жизнь, однако усилия оказались тщетными, и ребенок скончался.

Трое пассажиров автобуса получили легкие повреждения.

Полиция блокировала для движения участки шоссе №25 и № 31 от перекрестка Арава до Шефех а-Зоар.

В ходе расследования, водитель автобуса заявил, что утратил управление из-за того, что некоторые техничесмкие системы вышли из строя. Полиция проверяет эту версию водителя.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 18 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018