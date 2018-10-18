Авария на шоссе №90, погибли три человека

В четверг, 18 октября, на шоссе №90 неподалеку от перекрестка Неот а-Кикар произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали шесть человек.

Мужчина примерно 30 лет и женщина примерно 20 лет, находившиеся в автомобиле, получили крайне тяжелые травмы. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали их смерть.

Девочка в возрасте семи месяцев получила тяжелые травмы. Медики совершали реанимационные процедуры, пытаясь спасти его жизнь, однако усилия оказались тщетными, и ребенок скончался.

Трое пассажиров автобуса получили легкие повреждения.

Полиция блокировала для движения участки шоссе №25 и № 31 от перекрестка Арава до Шефех а-Зоар.

В ходе расследования, водитель автобуса заявил, что утратил управление из-за того, что некоторые техничесмкие системы вышли из строя. Полиция проверяет эту версию водителя.





