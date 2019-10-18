Иорданская контрразведка запретила четырем гражданам королевства давать в Израиле показания по делу о теракте

Государственная прокуратура уведомила Беэр-Шевский окружной суд, что власти Иордании запретили четверым гражданам королевства давать показания по делу о теракте, в котором были серьезно ранены Тамир Гросс и Евгений Коломеец.

Согласно заявлению представителей прокуратуры, иорданская контрразведка забрала загранпаспорта у четырех иорданских рабочих, которые были свидетелями теракта в Эйлате, совершенного 30 ноября 2018 года, лишив их возможности дать показания против их коллеги, 29-летнего Таэра Халифа, напавшего с молотком на двух работавших в порту аквалангистов.

Обвинительное заключение против Халифа, в котором ему вменяется в вину покушение на убийство, сговор с целью осуществления теракта, подготовка к осуществлению теракта, попытка убийства на почве национальной вражды и нанесение серьезного физического ущерба на почве национальной вражды, было подано в суд в декабре 2018 года.

Газета "Гаарец" публикует предварительные свидетельские показания двух из четырех иорданских свидетелей. По словам одного из них, Халиф напал на аквалангистов с молотком, выкрикивая "Нет Бога кроме Аллаха" и призывая остальных не вмешиваться, "поскольку это евреи, а мы мусульмане". Второй свидетель утверждал, что Халиф во время нападения кричал: "Я хочу их убить".

Иорданские свидетели должны были прибыть в Израиль для дачи показаний 23 сентября, и их прибытие было согласовано с властями. Однако в ночь перед заседанием суда стало известно, что свидетели прибыть в Израиль не смогут.

Судьи окружного суда Яэль Раз-Леви, Гилат Шалев и Арон Мишнийот перенесли заседание на 12 ноября, приказав прокуратуре приложить усилия для доставки свидетелей в Израиль.





