"Ликуд", преемники Нетаниягу и коалиция. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Главные события уходящей политической недели не имели прямого отношения к формированию правительства, но можно предположить, что премьер-министра они занимали не меньше. В "Ликуде" все более отчетливо зазвучали голоса, подвергающие сомнению абсолютную правильность того, что делает премьер-министр. Бывший глава коалиции Давид Битан, как это часто уже бывало, взял на себя роль человека, который говорит вслух то, что многие в "Ликуде" думают. На этой неделе Битан сначала высказался против еженедельных демонстраций сторонников Биньямина Нетаниягу в Петах-Тикве, а потом выразил мнение о том, что надо возвращать мандат президенту. "Не очень понятно, чего можно добиться, удерживая мандат", – заявил Битан, чем вызвал такую бурную реакцию, что был вынужден опубликовать запись в микроблоге Twitter, в которой вновь "присягнул" на верность премьер-министру. В связи или без связи с этим Давид Битан отменил свое запланированное участие в мероприятии, посвященном празднику Суккот, организованном депутатом Гидеоном Сааром.

В "Ликуде" формируются лагеря. Всем понятно, что, даже если представить себе чудо и крайне маловероятный сценарий закрытия всех дел против Нетаниягу, его эпоха близится к своему завершению. Каждую неделю перед заседанием фракции "Ликуд" депутаты пытаются занять место как можно ближе к премьер-министру. Те, кто видят себя преемниками Нетаниягу, думают уже о местах, которые они будут занимать в день ухода главы правительства с политической сцены. И ведут себя по-разному.

Исраэль Кац избрал путь Шарона и Ольмерта. Шарон был рядом с Нетаниягу под занавес первой каденции, занимал, как и Кац, пост министра иностранных дел и стоял рядом с Биньямином Нетаниягу в ночь поражения от Эхуда Барака. Нетаниягу объявил о временном уходе из политики и передал партию "на хранение" Шарону. Через два года Нетаниягу обнаружил, что партия уже не его. А Эхуд Ольмерт находился рядом с Шароном , и хоть ему и противостояла Ципи Ливни, естественным преемником тогда выглядел именно Ольмерт. Сегодня Исраэль Кац хоть и не скрывает своих амбиций, но раз за разом повторяет, что баллотироваться будет лишь после ухода Нетаниягу со сцены. Кац хочет быть рядом с Нетаниягу в тот момент, когда премьерское кресло опустеет.

Гидеон Саар избрал иную тактику. На мероприятии, посвященном Суккоту, Саар говорил о поддержке, которую он оказывает кандидатуре премьер-министра, однако подчеркнул, что намерен баллотироваться на пост лидера "Ликуда" как только будут объявлены праймериз. Есть в "Ликуде" те, кто считают, что Саар поторопился, и правильнее было бы избрать тактику выжидания. "Его проблема в том, что он не умеет досчитать до десяти, прежде чем сделать заявление", – сказал один из активистов "Ликуда".

За 70 лет государства Израиль, во всех формах существования ревизионистской партии ("Херут", ГАХАЛ, "Ликуд") у нее было всего четыре лидера: Бегин, Шамир, Нетаниягу и Шарон. Ни один из них не был отстранен от должности в результате внутренней борьбы. "Ликудники" не любят тех, кто выступает против своего лидера. Это может помешать Саару.

Есть и другие. Бывший мэр Иерусалима Нир Баркат так активно продвигает свою книгу, что многим это напоминает период бестселлера "Солдат номер 1" (автор: Эхуд Барак). Баркат уже заявил, что намерен баллотироваться после Нетаниягу и формирует ряды своих сторонников, но ему придется преодолевать противодействие, связанное с его прошлым в партии "Кадима".

Остальные кандидаты пока менее заметны, но безусловно заявят о себе в тот момент, когда это станет актуальным. Многие ждут слов и действий со стороны Юлия Эдельштейна, зарекомендовавшего себя на посту спикера Кнессета, как человек, умеющий примирять непримиримые лагеря.

Тем временем продолжаются попытки сформировать правительство или, вернее, переложить ответственность за то, что это не удалось, на другую сторону.

Предложение Нетаниягу, адресованное главе "Кахоль Лаван", не могло быть базой для переговоров, так как в нем отсутствовали два важных параграфа: не было упоминания порядка ротации, не упоминался вопрос о союзниках Нетаниягу по праворелигиозному блоку. Без нейтрализации этих двух подводных мин не может быть и речи о прогрессе на переговорах.

По мере приближения к решающей фазе переговоров почти все стороны делают некие пируэты, которые должны свидетельствовать о проявлении гибкости. Яир Лапид впервые назвал Нетаниягу подозреваемым, а не обвиняемым, и даже подчеркнул, что не требует ухода премьера из политики, а "всего лишь" согласия быть вторым в ротации. Ультраортодоксальные партии почти официально сняли эмбарго с возможности союза с Яиром Лапидом. Приближенные Бени Ганца заявляют, что он готов вести переговоры о ротации (Яир Лапид категорически против, Ашкенази и Яалон – по-видимому тоже), а в "Ликуде" говорят о том, что Ганц получит все обещанное даже в том случае, если приведет с собой лишь часть блока "Кахоль Лаван" – при условии, что это позволит сформировать коалицию.

И лишь в партии "Наш дом Израиль" не прикладывают заметных усилий для того, чтобы обозначить готовность к компромиссу. Авигдор Либерман после Йом Кипура опубликовал свои предложения по формированию коалиции, и за десять дней декларированная позиция НДИ не претерпела никаких изменений. В партии говорят о готовности остаться за пределами коалиции, если она не будет такой, какой ее хотел бы видеть Либерман.

Какими бы ни были слова и жесты политиков, это не приближает страну к выходу из политического тупика. Через шесть дней завершится срок, отведенный Биньямину Нетаниягу на формирование коалиции. 28 дней Бени Ганца также не предвещают прорыва. Все решится в первую декаду декабря. Именно тогда игроки раскроют свои карты и станет ясно, готов ли кто-либо из них на компромисс. Во всех без исключения партиях царит убеждение, что третьих выборов не будет (похожая атмосфера царила накануне объявления повторных выборов летом). В настоящий момент неясно, на чем, кроме веры в ханукальное чудо, а последний этап формирования правительства приходится именно на Хануку, зиждется такая убежденность.





