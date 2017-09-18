Второй канал: отчет комиссии Кнессета свидетельствует о неготовности ЦАХАЛа к войне

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне подготовила отчет, свидетельствующий о неготовности ЦАХАЛа к войне. Об этом сообщил корреспондент Второго канала ИТВ Амит Сегаль.

Согласно опубликованной им информации, на следующей неделе отчет будет представлен депутатам, однако лишь небольшая его часть станет достоянием общественности, так как он содержит абсолютно секретные сведения. Как сообщает Второй канал, в отчете говорится о крайне серьезных провалах в подготовке армии к возможному военному противостоянию и ответственность за это возлагается на плечи правительства, которое не дает необходимых указаний.

По утверждению Второго канала, отчет подписан главой комиссии Ави Дихтером ("Ликуд") и депутатом Офером Шелахом ("Еш Атид"), возглавляющим подкомиссию по выработке военной концепции и формированию воинских сил. Эта подкомиссия и подготовила отчет в ходе работы над многолетним планом работы ЦАХАЛа.

По информации Второго канала, еще один автор отчета – Йоав Киш ("Ликуд") отказался поставить свою подпись под документом, так как в нем содержится критика в адрес нынешнего правительства. Отчет вызвал серьезные разногласия внутри комиссии именно по вопросу о возложении ответственности на нынешнее правительство.

Напомним, что на прошлой неделе в завершились самые крупные за последние двадцать лет учения. Они проводились на территории Северного округа, и по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в них принимали участие дивизии и бригады пехоты, танковых соединений при участии ВВС и ВМС. В учениях принимали участие солдаты и офицеры регулярной армии, а также резервисты.

По словам источников в ЦАХАЛе, "следующее противостояние на севере будет очень интенсивным и поставит перед нами непростые задачи, однако в распоряжении ЦАХАЛа достаточно средств для того, чтобы решить их".

Министр обороны Авигдор Либерман в интервью сайту NEWSru.co.il так прокомментировал эти учения: "Проведение этих учений связано с рядом факторов, и не обо всех хотелось бы говорить. Скажем так, "совершенно случайно" именно в мою каденцию, через 15 месяцев после моего вступления в должность проводятся учения, подобных которым по масштабу не было уже много лет. Я просто везунчик. Как бы то ни было учения очень серьезные, и те, кто в них принимают участие, очень высоко отзываются об уровне военнослужащих. Надо тренироваться. Невозможно выиграть олимпийские игры, не тренируясь, а таких маневров у нас не было уже слишком много лет".





