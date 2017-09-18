Вынесен приговор террористам, напавшим на русскоязычных пенсионерок

В понедельник, 18 сентября, в окружном суде Иерусалима был вынесен приговор трем обвиняемым по делу о теракте в иерусалимском районе Армон а-Нацив, в результате которого были ранены две русскоязычные пожилые женщины.

- Теракт в Иерусалиме 10 мая 2016 года: фоторепортаж с места происшествия



Двое 17-летних жителей арабской деревни Джабль Мукабер были приговорены к 18 годам тюремного заключения. Каждый из них также должен будет выплатить пострадавшим денежную компенсацию в размере 165 тысяч шекелей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед судом предстал еще один несовершеннолетний. Он участвовал в обсуждении планов террористов, но в последний момент струсил, и, сказав, что не хочет "подставлять родителей", ушел из парка. Он приговорен к 25 месяцам тюрьмы.

Из-за того, что обвиняемые не достигли совершеннолетия их имена запрещены к публикации.

Теракт был осуществлен 10 мая 2016 года. Утром пять пожилых женщин (70-80 лет) прогуливались в парке в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Во время прогулки они прошли мимо двух молодых арабов, сидевших на скамейке. Лица арабов скрывали капюшоны. Когда женщины немного прошли вперед, арабы нагнали их и напали сзади. Ранив двух женщин, нападавшие скрылись.

30 мая полиция сообщила об аресте трех несовершеннолетних жителей арабской деревни Джабль Мукабер. Мать одного из подростков за несколько дней до теракта задерживалась полицией по подозрению в попытке нападения на израильтян с применением холодного оружия.





