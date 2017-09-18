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В Израиле

К югу от Иерусалима военнослужащие ранили араба, пытавшегося бросить гранаты

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
К югу от Иерусалима военнослужащие ранили араба, пытавшегося бросить гранаты
К югу от Иерусалима военнослужащие ранили араба, пытавшегося бросить гранаты
К югу от Иерусалима военнослужащие ранили араба, пытавшегося бросить гранаты

В ночь на понедельник, 18 сентября, военнослужащие ЦАХАЛа провели операцию по розыску и задержанию террористов, принимавших участие в беспорядках и в насильственных действиях в районе Бейт Лехема.

В ходе операции, военнослужащие заметили палестинского араба, который намеревался бросать самодельные гранаты в сторону района гробницы праматери Рахель.

Солдаты открыли огонь в сторону террориста. Он был ранен в ногу, задержан и доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи.

В конце 2016 года имели место несколько инцидентов, в ходе которых террористы бросали взрывные устройства в сторону гробницы, а также в сторону военнослужащих и полицейских. В этих инцидентах пострадавших не было.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2017 г.
Возле гробницы Рахели брошено взрывное устройство
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июля 2016 г.
Взрывное устройство брошено в комплекс Гробница Рахели







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