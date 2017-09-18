К югу от Иерусалима военнослужащие ранили араба, пытавшегося бросить гранаты

В ночь на понедельник, 18 сентября, военнослужащие ЦАХАЛа провели операцию по розыску и задержанию террористов, принимавших участие в беспорядках и в насильственных действиях в районе Бейт Лехема.

В ходе операции, военнослужащие заметили палестинского араба, который намеревался бросать самодельные гранаты в сторону района гробницы праматери Рахель.

Солдаты открыли огонь в сторону террориста. Он был ранен в ногу, задержан и доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи.

В конце 2016 года имели место несколько инцидентов, в ходе которых террористы бросали взрывные устройства в сторону гробницы, а также в сторону военнослужащих и полицейских. В этих инцидентах пострадавших не было.