Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы

Вечером 18 сентября для евреев всего мира начинается Йом Кипур (Судный день).

Йом Кипур – самый святой день в еврейском календаре. Его название происходит от слова לכפר, что означает "искупать". Он завершает десятидневный период, начавшийся на Рош а-Шана – так называемые "Дни трепета". В эти дни Всевышний определяет судьбу каждого человека на будущий год, а в Судный день выносится окончательный приговор, считают верующие евреи.

Завершается пост звуками шофара (ритуального духового музыкального инструмента, сделанного из рога животного) и пожеланием "В будущем году в отстроенном Иерусалиме". Смысл этого пожелания состоит в том, чтобы за предстоящий год пришел Мессия и был отстроен Иерусалимский храм.

В Судный день верующие евреи соблюдают строгий пост. В этом году пост начался: в Иерусалиме – в 18:05, в Тель-Авиве – в 18:22, в Хайфе – в 18:15, в Беэр-Шеве – в 18:23. Пост завершится на следующий день, 19 сентября: в Иерусалиме – в 19:16, в Тель-Авиве – в 19:22, в Хайфе – в 19:17, в Беэр-Шеве – в 19:17.

Автобусы компаний "Эгед" и Дан" прекратили работу более чем на сутки; транспортное сообщение возобновится 19 сентября, в 20:30. Воздушное сообщение с Израилем, прервавшись в 13:55 вторника, возобновится лишь в среду вечером: первый самолет после исхода поста приземлится в Израиле в 21:30, а вылет первого рейса намечен на 23:30.

Напомним, накануне осенних праздников Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям. В Йом Кипур режим блокады начал действовать в ночь на 18 сентября, и будет снят в полночь 19 сентября.





