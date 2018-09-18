18+
18 сентября 2018 г.
последняя новость: 19:58
Недовольны Абу-Мазеном
Трамп: середина первой каденции
Богатые евреи Австралии
Британские ученые - синоним абсурда
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:58 "Маген Давид Адом" находится в состоянии повышенной готовности
19:19 Подозрение на вооруженное нападение в Иерусалиме: нападавший нейтрализован
18:34 Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы
18:19 Режим блокады в Иудее и Самарии будет снят в полночь 19 сентября
17:57 В окрестностях Хайфы 16-летний юноша получил травмы, упав с большой высоты
17:45 Гражданин Украины, подозреваемый в избиении жены, освобожден из-под стражи
17:00 Пожар в районе Бейт-Шемеша: в тушении принимают участие 7 самолетов
15:24 СМИ: Нетаниягу и Путин вскоре проведут телефонную беседу
14:38 Израиль возложил ответственность за уничтожение Ил-20 на режим Асада
13:10 Министры обороны России и Израиля обсудили инцидент со сбитым самолетом Ил-20
Загрузка...
В Израиле

Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 18:54 блог версия для печати фото
Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы
Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы
Йом Кипур в Израиле. День поста и молитвы

Вечером 18 сентября для евреев всего мира начинается Йом Кипур (Судный день).

Йом Кипур – самый святой день в еврейском календаре. Его название происходит от слова לכפר, что означает "искупать". Он завершает десятидневный период, начавшийся на Рош а-Шана – так называемые "Дни трепета". В эти дни Всевышний определяет судьбу каждого человека на будущий год, а в Судный день выносится окончательный приговор, считают верующие евреи.

Завершается пост звуками шофара (ритуального духового музыкального инструмента, сделанного из рога животного) и пожеланием "В будущем году в отстроенном Иерусалиме". Смысл этого пожелания состоит в том, чтобы за предстоящий год пришел Мессия и был отстроен Иерусалимский храм.

В Судный день верующие евреи соблюдают строгий пост. В этом году пост начался: в Иерусалиме – в 18:05, в Тель-Авиве – в 18:22, в Хайфе – в 18:15, в Беэр-Шеве – в 18:23. Пост завершится на следующий день, 19 сентября: в Иерусалиме – в 19:16, в Тель-Авиве – в 19:22, в Хайфе – в 19:17, в Беэр-Шеве – в 19:17.

Автобусы компаний "Эгед" и Дан" прекратили работу более чем на сутки; транспортное сообщение возобновится 19 сентября, в 20:30. Воздушное сообщение с Израилем, прервавшись в 13:55 вторника, возобновится лишь в среду вечером: первый самолет после исхода поста приземлится в Израиле в 21:30, а вылет первого рейса намечен на 23:30.

Напомним, накануне осенних праздников Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям. В Йом Кипур режим блокады начал действовать в ночь на 18 сентября, и будет снят в полночь 19 сентября.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018