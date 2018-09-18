Посольство России выразило обеспокоенность по поводу отказов во въезде в Израиль для россиян

Представитель посольства России в Израиле заявил, что российские дипломаты обеспокоены участившимися случаями отказов соотечественникам во въезде в Израиль и информацией о грубом обращении с ними на границе, сообщает РИА Новости.

Проблема, проявившаяся в последние два года, теперь, по его словам, постоянно стоит на повестке дня переговоров с израильской стороной и будет, в частности, предметно обсуждаться в Москве на межведомственных консультациях по консульской тематике, которые запланированы на октябрь.

"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", – рассказал собеседник агентства РИА Новости, имя которого не называется. "Особую озабоченность вызывает регулярно поступающие жалобы от российских граждан, которым было отказано во въезде, на грубое к ним отношение при прохождении пограничных формальностей", – отметил дипломат.

"Мы в целом понимаем повышенное внимание израильских служб к вопросу миграционной безопасности, но при этом считаем необходимым соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей. Со второй половины 2000-х годов в России растет интерес к посещению Израиля с туристическими, деловыми, паломническими, медицинскими целями. К сожалению, ситуация с отказами во въезде не способствует укреплению этой позитивной тенденции", – сказал представитель российского посольства.

Около месяца назад газета "Гаарец" сообщала, что за первое полугодие 2018 года просьбу о получении политического убежища и статуса беженца в Израиле подали 1.344 гражданина Российской Федерации, вдвое больше чем за весь 2017 год (635 просьб) и в 3,5 раза больше, чем в 2016 году (395 просьб).

При этом в 2009-2012 годах россияне не подали ни одной просьбы об убежище, а в 2013-2015 годах таких просьб были поданы единицы.

Журналист "Гаарец" Ли Ярон отмечал, что параллельно с ростом количества просьб о статусе беженца начало расти и количество российских туристов, которым было отказано во въезде в Израиль. В первом полугодии 2018 года в страну не пустили 2.200 россиян, тогда как за весь 2017 год было 1.400 отказов.

В управлении регистрации населения и миграции полагают, что резкий рост просьб о политическом убежище является следствием изменения не политической, а экономической ситуации в России.

В связи с высокой нагрузкой на отдел по рассмотрению просьб о статусе беженца, процедура может длиться до нескольких лет, в течение этого времени проситель имеет право на работу в Израиле.

Ранее по схожему сценарию действовали граждане Грузии и Украины, что вынудило МВД Израиля объявить, что просьбы о статусе беженца от жителей этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре. В результате в 2018 году количество украинских и грузинских обращений резко сократилось (1.131 просьба от граждан Украины и 378 просьб от граждан Грузии за первое полугодие). Также в 2017 году был отмечен рост просьб о статусе беженца от граждан Монголии.

Напомним, что текущим летом обеспокоенность и недовольство по поводу резкого роста количества туристов, которым Израиль отказал во въезде несмотря на безвизовый режим, выразили в Минске и в Киеве.





