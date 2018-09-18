ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов на границе с сектором Газы. Сообщается о двух погибших

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля поздно вечером в понедельник, 17 сентября, нанесли удар по группе террористов на южном участке границы с сектором Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы приблизились к заграждению безопасности и, по предварительным данным, пытались заложить взрывное устройство.

Палестинские СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в районе Хан Юниса.

Позднее министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что в результате атаки израильских ВВС погибли два человека.