Опубликованы предварительные итоги выборов в Кнессет 22-го созыва

В среду, 18 сентября, в 15:00 государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила о завершении подсчета голосов на обычных избирательных участках (около 95% от общего числа голосов).

По предварительной оценке, по результатам выборов в Кнессет 22-го созыва, блок "Кахоль Лаван" получает 32 мандата, "Ликуд" – 31, Объединенный арабский список – 13, ШАС – 9, НДИ – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5. "Оцма Йегудит" не преодолевает электоральный барьер.

Сведения о процентах голосов, поданных за ту или иную партию, уточняются и будут опубликованы позже.

Публикация уточняемых данных по населенным пунктам и избирательным участкам на сайте ЦИК продолжается.

Явка на выборах составила 69,4% (на 1,5% больше, чем на прошлых выборах). Явка среди военнослужащих составила 70,7%.

В ночь на 19 сентября ЦИК начнет подсчет голосов, поданных в так называемых особых конвертах. Речь идет о голосах военнослужащих, заключенных, людей, находящихся в больницах, людей с ограниченными возможностями, голосовавших на специально адаптированных избирательных участках, а также официальных лиц, находящихся за границей. Результаты подсчета станут известны во второй половине дня в четверг. Как правило, голоса, поданные в двойных конвертах, немного усиливают правый лагерь.

Если исходить из предварительных данных, то право-религиозный блок во главе с "Ликудом" набирает 55 мандатов. Лево-центристский блок во главе с "Кахоль Лаван" вместе с арабскими партиями набирает 56 мандатов. Ни один из этих блоков не может создать коалицию большинства без союза с НДИ. В ближайшие дни начнутся консультации президента Израиля Реувена Ривлина с главами фракций, представленных в Кнессете.

Кнессет 22-го созыва будет приведен к присяге 3 октября. Правительство должно быть сформировано до 10 ноября.