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В Израиле

Столкновение автомобилей с палестинскими номерами у Кирьят-Арбы: четверо погибших

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 08:39 блог версия для печати фото
Столкновение автомобилей с палестинскими номерами у Кирьят-Арбы: четверо погибших
Столкновение автомобилей с палестинскими номерами у Кирьят-Арбы: четверо погибших
Столкновение автомобилей с палестинскими номерами у Кирьят-Арбы: четверо погибших

В ночь на среду, 18 сентября, в районе перекрестка Элиас на шоссе 60, недалеко от Кирьят-Арбы, произошла тяжелая дорожная авария.

В результате столкновения двух автомобилей с номерами Палестинской автономии четыре человека погибли, еще несколько получили серьезные травмы.

Первоначально сообщалось о трех погибших и двух тяжелораненых. Затем объявили о четверых погибших и троих пострадавших. Пострадавшие были доставлены бригадами службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и "Красный полумесяц" в больницы (в Иерусалиме и Хевроне), их состояние оценивается как тяжелое.

Агентство Maan публикует имена погибших: Наджи Джамиль Рушди Манасра (19 лет), Амир Мухаммад Рушди Манасра (19 лет), Абдулла Атта Манасра (19 лет) и Ахмад Мухаммад Манасра (14 лет). Все погибшие были из семьи, проживающей в деревне Бани Наим, к востоку от Хеврона.

Сайт Safa пишет, что столкнулись автомобили Audi и Peugeot. Все четверо погибших находились в Peugeot.

По версии полиции, причиной аварии были превышение допустимой скорости и невнимательность водителей.

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Среда, 18 сентября 2019 г.
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