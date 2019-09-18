Столкновение автомобилей с палестинскими номерами у Кирьят-Арбы: четверо погибших

В ночь на среду, 18 сентября, в районе перекрестка Элиас на шоссе 60, недалеко от Кирьят-Арбы, произошла тяжелая дорожная авария.

В результате столкновения двух автомобилей с номерами Палестинской автономии четыре человека погибли, еще несколько получили серьезные травмы.

Первоначально сообщалось о трех погибших и двух тяжелораненых. Затем объявили о четверых погибших и троих пострадавших. Пострадавшие были доставлены бригадами службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и "Красный полумесяц" в больницы (в Иерусалиме и Хевроне), их состояние оценивается как тяжелое.

Агентство Maan публикует имена погибших: Наджи Джамиль Рушди Манасра (19 лет), Амир Мухаммад Рушди Манасра (19 лет), Абдулла Атта Манасра (19 лет) и Ахмад Мухаммад Манасра (14 лет). Все погибшие были из семьи, проживающей в деревне Бани Наим, к востоку от Хеврона.

Сайт Safa пишет, что столкнулись автомобили Audi и Peugeot. Все четверо погибших находились в Peugeot.

По версии полиции, причиной аварии были превышение допустимой скорости и невнимательность водителей.