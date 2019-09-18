Итоги выборов в Кнессет 22-го созыва: текущие результаты подсчета голосов

17 сентября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 22-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 69,4%. Это на 1,5% больше, чем на прошлых выборах.

Явка среди военнослужащих составила 70,7%.

В ночь на 18 сентября сайт ЦИК начал публикацию предварительных результатов подсчета голосов (на текущий момент там есть данные после после подсчета 44% голосов). При этом ЦИК заявляет, что подсчет голосов в основном завершен, но проводятся проверки жалоб на нарушение порядка голосования.

СМИ со ссылкой на ЦИК публикуют данные после подсчета 64% голосов. Судя по публикуемым данным ("Кан Бет", Ynet и др.),

"Ликуд" набирает – 28,2%

"Кахоль Лаван" – 27,6%

ШАС – 8,4%

НДИ – 7,8%

"Яадут а-Тора" – 7,3%

"Ямина" – 6,8%

"Авода-Гешер" – 5,1%

"Демократический лагерь" – 4,3%

"Оцма Йегудит" – 2,2%

Объединенный арабский список – 1,5%

На данном этапе подсчета голосов не имеет смысла давать оценку количества мандатов, так как сведения по многим населенным пунктам (в том числе арабского сектора) не учтены.

18 сентября будут опубликованы итоги голосования на обычных избирательных участках, что составляет примерно 95% от общего числа голосов. Еще 5% – это так называемые особые голоса, поданные в двойных конвертах. Особые голоса, а также голоса дипломатов и официальных лиц, находящихся за рубежом, и голоса военнослужащих, голоса, поданные избирательных участках, специально адаптированных для людей с особыми потребностями. Окончательные результаты голосования могут быть опубликованы во второй половине четверга, 19 сентября, или в пятницу.

Exit polls

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля. Их результаты свидетельствуют о том, что ни у право-религиозного, ни у левоцентристского блока нет 61 мандата.

Согласно exit poll, опубликованному телеканалом "Кан 11", ни один блок не набирает 61 мандата.

"Ликуд" – 31

"Кахоль Лаван" – 32

Объединенный арабский список – 13

НДИ – 9 "Ямина" – 7

"Яадут а-Тора" – 8

ШАС – 9

"Авода-Гешер" – 6

"Демократический лагерь" – 5

Таким образом, правый блок без НДИ набирает 56 мандатов, левоцентристский блок, включая Объединенный арабский список – 54.

Прогноз телеканала "Кешет":

"Ликуд" – 33

"Кахоль Лаван" – 34

Объединенный арабский список – 11

"Ямина" – 8

НДИ – 8

"Яадут а Тора" – 8

ШАС – 8

"Авода-Гешер" – 5

"Демократический лагерь" – 5

По этим данным, правый блок имеет 57 мандатов, а левоцентристский – 55. Судьба коалиции и в этом случае остается в руках партии "Наш дом Израиль".

По результатам exit poll, опубликованного каналом "Решет":

"Кахоль Лаван" – 32 мандата

"Ликуд" – 30

Объединенный арабский список – 15

ШАС – 9

НДИ – 8

"Яадут а-Тора" – 8

"Ямина" – 6

"Авода-Гешер" – 6

"Демократический лагерь" – 6 мандатов.

То есть право-религиозный блок – 53 мандата, лево-центристский даже с арабским списком – 59 мандатов.

Ни в одном exit poll партия "Оцма Иегудит" не преодолевает электоральный барьер.

Exit poll NEWSru.co.il

Вечером редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого выяснялось, как проголосовали наши читатели на этих выборах. В опросе, который проводился с 20:00 до 22:00, принял участие 4.791 респондент. Опрос предназначался только для граждан Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

0,3% опрошенных сообщили, что проголосовали "белым" или испорченным бюллетенем. 1,2% участников опроса не голосовали, хотя находятся в Израиле (подчеркиваем, что это не свидетельствует о высокой явке на "русской улице"; не голосовавшие, как правило, не участвовали в данном опросе). 0,1% респондентов заявили, что не голосовали, так как не знали, где и как это сделать. 1,3% не голосовали, так как находятся за пределами Израиля. 0,6% сказали, что не голосовали, так как не имеют права голоса на выборах в Израиле (это репатриировавшиеся в последние месяцы и некоторые другие категории). 1,3% не голосовали по другой причине или выбрали "другой ответ".

Таким образом, среди участников опроса примерно 95% отдали свои голоса той или иной партии. Результаты, публикуемые ниже, показывают, как распределились голоса читателей NEWSru.co.il с учетом пятипроцентной "потери" голосов.

НДИ – 45,1% (на выборах в апреле 31,0%)

"Ликуд" – 28,8% (26,6%)

"Кахоль Лаван" – 16,1% (20,6%)

"Ямина" – 4,7%

"Оцма Йегудит" – 1,5%

"Демократический лагерь" – 1,4%

Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

Наша редакция постоянно следила за ходом голосования, чтобы не допустить попыток "накрутки" в пользу той или иной партии. Показатели фиксировались после каждой тысячи проголосовавших. Попыток повлиять на результаты недопустимыми методами не зафиксировано.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 16 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва.

Если исходить из этой оценки и данных нашего виртуального exit poll, то можно предположить, что партия "Наш дом Израиль" получает около 7 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей, "Ликуд" – 4-5, "Кахоль Лаван" – 2-3, "Ямина" – менее 1 мандата.

Результаты нашего виртуального exit poll в день выборов показывают: за последнюю неделю перед голосованием заметно снизился рейтинг НДИ среди наших читателей, при этом заметно вырос рейтинг "Кахоль Лаван" и несколько вырос рейтинг "Ликуда".