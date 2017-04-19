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В Израиле

По делу о коррупции в мэрии Ашдода поданы обвинения против 21 человека

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 17:27 блог версия для печати фото
Вице-мэр Ашдода Амрам Кнафо (слева) в суде Ришон ле-Циона. 19 марта 2012 года

В среду, 19 апреля, прокуратура передала в суд обвинительные заключения по делу о коррупции в мэрии Ашдода. В четырех обвинительных заключениях фигурируют фамилии чиновников муниципалитета, подрядчиков и застройщиков. Всего обвинения предъявлены 21 человеку.

Среди тех, против кого поданы обвинения, фигурируют имена исполняющего обязанностями мэра Амрама Кнафо и двух бывших членов горсовета.

Согласно материалам обвинительного заключения, Кнафо и члены горсовета в обмен на взятки продвигали коммерческие интересы подрядчиков и застройщиков в городе, а также на комиссии по планированию и строительству.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2012 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2012 г.
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Среда, 19 апреля 2017 г.
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