По делу о коррупции в мэрии Ашдода поданы обвинения против 21 человека

В среду, 19 апреля, прокуратура передала в суд обвинительные заключения по делу о коррупции в мэрии Ашдода. В четырех обвинительных заключениях фигурируют фамилии чиновников муниципалитета, подрядчиков и застройщиков. Всего обвинения предъявлены 21 человеку.

Среди тех, против кого поданы обвинения, фигурируют имена исполняющего обязанностями мэра Амрама Кнафо и двух бывших членов горсовета.

Согласно материалам обвинительного заключения, Кнафо и члены горсовета в обмен на взятки продвигали коммерческие интересы подрядчиков и застройщиков в городе, а также на комиссии по планированию и строительству.