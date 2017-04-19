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В Израиле

В Галилее задержаны пятидесятилетние "черные археологи"

время публикации: 15:43 | последнее обновление: 15:46 блог версия для печати фото
В Галилее задержаны пятидесятилетние "черные археологи"

Сотрудники отдела по борьбе с хищениями Управления древностей совместно с полицией и пограничной стражей задержали грабителей, проводивших незаконные раскопки в пещере, расположенной в лесу Бейт Кешет, в Нижней Галилее.

Как сообщает пресс-служба Управления, на основе агентурной информации правоохранительные органы устроили засаду на злоумышленников, двое из которых копали, а третий выносил землю и наблюдал за тем, что происходит вокруг.

"Черные археологи" задержаны. У них изъяты рабочие инструменты. В ходе допроса было установлено, что все они – жители поселка Двория старше 50 лет. Вскоре им будет предъявлено обвинительное заключение.

"Мы выяснили, что подозреваемые не впервые ищут древние сокровища в данном районе. В последнее время здесь, у поселка Двория, возросла активность искателей древностей", - рассказал сотрудник отдела по борьбе с хищениями Нир Дистельфельд.

Он подчеркнул, что подобные "раскопки" наносят ощутимый ущерб археологическим памятникам. "Шанс найти древности практически нулевой, а шанс оказаться под судом – значительно выше", - добавил археолог.

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