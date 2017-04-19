Израильтянка, потерявшая пса, установила рекламный биллборд на 1-м шоссе

Несколько дней назад на шоссе Тель-Авив-Иерусалим появился рекламный биллборд с фотографией дворняги и обещанием заплатить 20.000 шекелей тому, кто найдет собаку.

Сайт "Мако" пишет, что это не скрытая реклама, как думают многие, проезжающие мимо стенда. Жительница мошава Мевасерет Цион, действительно, потеряла любимую собаку и, отчаявшись, пытается ее найти с помощью гигантского объявления на рекламном стенде.

По информации "Мако", семь лет назад женщина забрала пса из приюта. Потребовалось два года, чтобы собака, подвергавшаяся ранее издевательствам, избавилась от своих страхов. Женщина и пес привязались друг к другу.

Пять недель назад перед тем, как отправиться в отпуск за границу, израильтянка отдала своего четвероногого друга в собачий пансион. Однако уже на следующий день ей позвонили из Израиля и сообщали, что пес сбежал. Хозяйка тут же вернулась в Израиль и с тех пор не прекращает искать своего пса.





