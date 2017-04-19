"Работа магазинов по субботам": Дери созвал срочное совещание религиозных фракций

После того, как Высший суд справедливости отказался вмешиваться в работу торговых точек и торгово-развлекательных центров в Тель-Авиве по субботам, глава МВД Арье Дери призвал депутатов от религиозных фракций, а также всех депутатов, соблюдающих еврейские традиции, принять участие в чрезвычайном совещании.

Арье Дери предлагает разработать поправки к закону "о субботе", пишет сайт "Мако".

Министр здравоохранения Яаков Лицман считает, что "нет другого выхода кроме принятия закона, обходящего постановление БАГАЦ".

Представители религиозных фракций опасаются, что опыт Тель-Авива могут перенять местные советы других населенных пунктов.