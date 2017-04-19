19 апреля 2017 г.
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В Израиле

Две сестры из сектора Газы, ехавшие на лечение в Израиль, прятали в лекарствах взрывчатку

время публикации: 19:20 | последнее обновление: 19:44 блог версия для печати фото
Две сестры из сектора Газы, ехавшие на лечение в Израиль, прятали взрывчатку

В среду, 19 апреля, на КПП "Эрез" при досмотре двух жительниц сектора Газы были обнаружены взрывчатые вещества, используемые для производства взрывных устройств и поясов "шахида".

Радиостанция "Решет Бет" передала, что сестры из сектора Газы представили на КПП медицинские справки и разрешение на проезд на территорию Израиля для получения медицинской помощи.

Взрывчатка была спрятана в контейнерах, используемых для хранения медикаментов.

Сайт 0404.co.il, ссылаясь на свои источники, пишет, что, по данным предварительного расследования, которым занимаются следователи ШАБАК, задержанные выполняли задание ХАМАС. Они должны были передать содержимое медицинских контейнеров членам террористической группировки на территории Израиля.

В спецслужбах Израиля отмечают, что террористические группировки сектора Газы пытаются использовать разрешения на въезд в Израиль, выдаваемые по гуманитарным соображениям жителям палестинского анклава, для осуществления терактов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 февраля 2017 г.
Предотвращена доставка в Газу посылок "для террористов"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 июля 2016 г.
Предотвращена доставка в Газу посылок с военным оборудованием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2016 г.
Предотвращена контрабанда мультикоптеров и оптических прицелов в сектор Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2010 г.
Палестинские спецслужбы: мы предотвратили теракт-самоубийство







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