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В Израиле

Повторное сообщение о розыске: пропал Илья Выгоднер

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Илья Выгоднер

Полиция Израиля публикует повторное обращение к населению с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Ильи Выгоднера, которого в последний раз видели в районе поселка Ришпон (к северу от Герцлии) 22 февраля 2017 года.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1,75, худощавый, светло-серые глаза. Был одет в синие джинсы, свитер и черную куртку.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ильи Выгоднера, обратиться в отделение полиции по номеру 09-9704444 или по телефону 100.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Внимание, розыск: пропал Илья Выгоднер







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