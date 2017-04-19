Повторное сообщение о розыске: пропал Илья Выгоднер

Полиция Израиля публикует повторное обращение к населению с просьбой о помощи в розыске 29-летнего Ильи Выгоднера, которого в последний раз видели в районе поселка Ришпон (к северу от Герцлии) 22 февраля 2017 года.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1,75, худощавый, светло-серые глаза. Был одет в синие джинсы, свитер и черную куртку.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ильи Выгоднера, обратиться в отделение полиции по номеру 09-9704444 или по телефону 100.





