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В Израиле

СМИ: полиция намерена допросить министра социального обеспечения Хаима Каца

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
СМИ: полиция намерена допросить министра социального обеспечения Хаима Каца

Отдел по борьбе с коррупцией "Лахав 433" обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту за разрешением допросить министра соцобеспечения Хаима Каца в рамках расследования дела о коррупции в концерне "Таасия Авирит".

По информации сайта Walla News, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Это онлайн издание пишет, что просьба юридическому советнику была подана еще до праздника Песах. Представители следствия сообщили, что намерены допросить Хаима Каца под подписку об ответственности за дачу ложных показаний, что может изменить его статус со свидетеля на подозреваемого.

Отметим, что ранее Хаим Кац занимал пост председателя профкома концерна "Таасия Авирит".

22 марта в рамках расследования дела 630 о коррупции в концерне "Таасия Авирит" был задержан сын Хаима Каца, 36-летний Яир. Согласно имеющимся подозрениям, Яир, входящий в рабочий комитет концерна, шантажировал работников, вынуждая вступать в "Ликуд". Суд продлил срок его задержания на пять дней.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
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