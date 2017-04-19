19 апреля 2017 г.
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В Израиле

На следующей неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетит Москву

время публикации: 19:40 | последнее обновление: 19:40 блог версия для печати фото
На следующей неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетит Москву

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман примет участие в международной конференции по вопросам безопасности, которая начнется в Москве 26 апреля и будет проходить два дня.

В рамках визита в Москву глава оборонного ведомства Израиля встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

На сайте конференции, которую проводит министерство обороны Российской федерации, говорится, что она будет посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума будут вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

"В ходе отдельных дискуссий будут затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии", - говорится на официальном сайте.

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